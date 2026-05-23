Ντόρσεϊ: «Ευχαριστώ τον κόουτς που με εμπιστεύτηκε»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του τελικού της EuroLeague, ευχαρίστησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την εμπιστοσύνη που του έδειξε φέτος.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Εϊναι ευλογία και μεγάλη ευκαιρία να είμαστε δεψώ στο σπίτι μας στην Ελλάδα με τους οπαδους μας. Ανυπομωνούμε για το παιχνίδι αύριο.

Για την διαφορά στην προετοιμασία: «Δεν έχουν αλλάξει πολλά. Παίζουμε αντίπαλοι για χρόνια και γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλον. Μικρές προσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο και θα έχει σημασία το πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτό».

Για το τι άλλαξε σε σχέση με πέρσι ο ίδιος: «Τίποτα δεν άλλαξε. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Όλη η σκληρή δουλειά. Χρειάζεται πολλά χρόνια για μια καλή χρονιά. Φέτος ήταν αυτή η στιγμή και ευχαριστώ τον κόουτς που με εμπιστεύτηκε».

