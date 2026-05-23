O Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε μια... μουσική απάντηση για το πως θα περνούσε το Σάββατο αν δεν είχε υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό του Final Four απέναντι στη Ρεάλ (24/5, 21:00) και ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η Ρεάλ έχει όλες τις δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση».

Πάντως ο προπονητής του Ολυμπιακού φαίνεται πως θα πήγαινε στο ΟΑΚΑ (το ποδοσφαιρικό γήπεδο όμως) και το Σάββατο, αν δεν είχε υποχρεώσεις με τους Πειραιώτες. Kαι ο λόγος είναι πως θα έβλεπε από κοντά τη συναυλία των Iron Maiden.

«Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω. Η κόρη μου είχε πάει στην προηγούμενη που ήταν στον ίδιο χώρο». Η συναυλία των Iron Maiden θα γίνει κανονικά ακόμα και αν βρέχει σύμφωνα με ενημέρωση.

