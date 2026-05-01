Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με χαρακτηριστικές αναρτήσεις απάντησε στην Euroleague για την τιμωρία που του επιβλήθηκε.

Η Euroleague τιμώρησε τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων της ομάδας του όπως επίσης και με χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε αναρτήσεις θέλοντας να στείλει την δική του απάντηση στην διοργανώτρια αρχή.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγώνων από τη Euroleague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ, γουάου... Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια, και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four. Αν και το είχα διαβάσει το πρωί σε σάιτ που είναι κοντά στους κόκκινους. Ξέρετε; Συγκοινωνούντα δοχεία; Πόσο με φοβάστε ρε; Κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας» ανέφερε αρχικά το αφεντικό της «πράσινης» ΚΑΕ και συνέχισε:

«Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τσέντι, στρατηγέ (Άταμαν), Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη;»