Το story του Γιαννακόπουλου για Μαρτίνεθ: «Είσαι σπουδαίος κόουτς, αλλά είσαι ψεύτης»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο instagram απάντησε στον προπονητή της Βαλένθια, Μαρτίνεθ.

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε και στο game 2 των Play Offs επικρατώντας με 105-107 της Βαλένθια με ένα μαγικό buzzer beater του Χέις-Ντέιβις.

Το τριφύλλι προηγείται με 2-0 πλέον στη σειρά και τη φέρνει στο... σπίτι του στο Telekom Center Athens με στόχο να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Στο πλευρό της ομάδας και στις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις βρέθηκε ισχυρός άντρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ήθελε να στηρίξει την ομάδα.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, στις δηλώσεις του μετά το Game 2 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω story, λέγοντας: «Κύριε Μαρτίνεθ, αυτό που θα ήθελα να σου πω μετά τη δήλωση που έκανες για μένα, αποκαλώντας με -δεν ξέρω- με πολλά επίθετα, θέλω να σου πω το ακόλουθο: Θέλω να σε συγχαρώ, γιατί είσαι ένας σπουδαίος κόουτς και αυτό που έχεις κάνει με τη Βαλένθια είναι εκπληκτικό. H Βαλένθια μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κλαμπ στο μπάσκετ και εσύ είσαι ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό. Αλλά αναλογιζόμενος αυτά που είπες για μένα, συγνώμη αλλά είσαι ψεύτης. Ποτέ δεν πλησίασα το τραπέζι των διαιτητών, ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφραζα την απογοήτευσή μου για ένα φάουλ που δεν είχε δοθεί. Και για να είμαι ειλικρινής, σ’ αυτά τα δύο παιχνίδια δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια πρέπει να μιλάει για τη διαιτησία. Καλό υπόλοιπο σειράς».