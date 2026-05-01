Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, στις δηλώσεις του μετά το Game 2 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η Βαλένθια γνώρισε δεύτερη σερί ήττα από τον Παναθηναϊκό στα playoffs της Euroleague, με τους «πράσινους» να φεύγουν από το Roig Arena με το 2-0 στη σειρά μετά το δραματικό 105-107 στην παράταση, αποτέλεσμα που δεν άφησε καθόλου ικανοποιημένο τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για την ποιότητα του Παναθηναϊκού, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, χαρακτηρίζοντάς τον «απαράδεκτο».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει στο τέλος του αγώνα ή στην παράταση. Η ποιότητα που έχουν, οι ατομικές ενέργειες… πέτυχαν απίστευτα καλάθια», σχολίασε αρχικά ο προπονητής της Βαλένθια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και τελικά χάσαμε. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια».

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του στο παρκέ.

«Πιστεύω ότι ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι μπάσκετ και για τις δύο ομάδες. Πρέπει να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό για το πώς αγωνίστηκε, για το πώς σούταρε από τα τρία πόντα, για την άμυνά του… ήταν ένα παιχνίδι με πολλούς πόντους, αλλά και πολύ σκληρό. Υπήρξε τεράστια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη δυσκολία της κατάστασης για τη Βαλένθια μετά το 0-2 στη σειρά.

«Ένας από τους δύο έπρεπε να χάσει και σήμερα ήρθε η δική μας σειρά. Μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει στο τέλος ή στην παράταση, αλλά χάσαμε. Παίξαμε καλά, βελτιωθήκαμε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά και από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθειά μας. Εκείνοι έβαλαν κάποια απίστευτα καλάθια στο τέλος των επιθέσεων».

«Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη στα playoffs, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα με τεράστια εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό έγινε ξεκάθαρο, έτσι δεν είναι;».

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεών του αφορούσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα».

Για την ένταση που δημιουργήθηκε στο τέλος του αγώνα, ο Μαρτίνεθ σχολίασε:

«Δεν με ανησυχεί αυτή η ένταση. Είναι φυσιολογικό, οι παίκτες εκνευρίζονται, παίζουν σκληρά. Δεν έχω τίποτα να πω. Για τους δικούς μου παίκτες είμαι υπερήφανος. Δεν έχω τίποτα να πω ούτε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που έπαιξαν πολύ δυνατά και με μεγάλη ποιότητα, ούτε για τους παίκτες της Βαλένθια. Και οι δύο ομάδες συγχαρήκαμε τον αντίπαλο και παλέψαμε μέχρι τέλους».

Κλείνοντας, επέστρεψε ξανά στο θέμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

«Υπήρξε μια πρόκληση από έναν παίκτη, εγώ δεν την είδα. Την είδαν όμως παίκτες που δεν αγωνίστηκαν. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Καλύτερα να μην είχε συμβεί, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός παρκέ το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί συνεχώς και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους», κατέληξε.