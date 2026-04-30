Ολυμπιακός - Μονακό: Η 12άδα των Ερυθρολεύκων για το Game 2
Ο Ολυμπιακός τελικά δεν θα έχει τον Τάισον Γουόρντ στην διάθεσή του για το Game 2 απάναντι στην Μονακό.
Ο Αμερικανός χτύπησε στη μέση και αποφασίστηκε να μείνει εκτός από το δεύτερο ματς της σειράς, με τον Φρανκ Νιλικίνα να παίρνει την θέση του.
Αντίθετα, κανονικά θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμα που υπέστη.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ
Ολυμπιακός – Μονακό 1-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό, Πέμπτη 30 Απριλίου 21:00
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός, Τρίτη 5 Μαΐου 20:45
Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός, Πέμπτη 7 Μαΐου 20:30 (αν χρειαστεί)
Game 5: Δεν έχει ανακοινωθεί
