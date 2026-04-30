Για το 2 στα 2 οι «αιώνιοι»!

Τα Playoffs της Euroleague συνεχίζονται από εκεί που σταμάτησαν, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν αρχίσει ιδανικά τις σειρές τους και να επιδιώκουν το 2-0 απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο ΣΕΦ (21:00) για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, έχοντας ήδη αποκτήσει προβάδισμα (1-0) μετά την άνετη επικράτηση στο πρώτο ματς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε πλήρως στο Game 1, φτάνοντας στο 91-70, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της από τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και μετά.

Οι Πειραιώτες επέβαλαν τον ρυθμό τους, δεν επέτρεψαν στους Μονεγάσκους να αντιδράσουν και έδειξαν από νωρίς ποιος ελέγχει τη σειρά.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Μιλουτίνοφ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ), του Βεζένκοφ που αποτέλεσε την κύρια επιθετική αιχμή (20 πόντοι), αλλά και του Τζόζεφ, ο οποίος πρόσφερε σημαντικές λύσεις με 13 πόντους.

Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να εκμεταλλευτούν ξανά την έδρα τους και να φτάσουν με αντίστοιχο τρόπο στο 2-0, ώστε να αγκαλιάσουν το εισιτήριο για το Final-4.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη «Roig Arena» (21:45) για το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, έχοντας ήδη πετύχει το ζητούμενο με το break στο πρώτο ματς.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε στο θρίλερ (67-68) σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε από τις άμυνες.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να περιορίσουν δραστικά την πιο παραγωγική επίθεση της διοργάνωσης, κρατώντας τη Βαλένθια στους 67 πόντους.

Παρά τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, η συγκέντρωση και η πειθαρχία στο αγωνιστικό πλάνο έδωσαν στον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα που αναζητούσε για να αρπάξει το πλεονέκτημα έδρας.

Μπροστάρηδες ήταν Ναν (21 πόντοι), Σορτς (12) και Λεσόρ (12), ενώ σημαντική αποδείχθηκε και η βοήθεια του Γκριγκόνις από τον πάγκο με 7 κρίσιμους πόντους.

Με το πλεονέκτημα έδρας πλέον στα χέρια τους, οι παίκτες του Αταμάν γνωρίζουν ότι δύο νίκες στο «T-Center» αρκούν για την πρόκριση στο Final-4. Παρ’ όλα αυτά δεν εφησυχάζουν κι έχουν ευκαιρία για το 2-0 που θα τους φέρει προ των πυλών του Final-4.

Το σκορ σε χαμηλά επίπεδα θα φέρει πιο κοντά το 2-0, όπως έφερε το break.

