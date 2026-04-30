Ο έξω μηνίσκος που έχει λιγότερες νευρώσεις μειώνει τις ενοχλήσεις στο γόνατο και επιταχύνει την αποκατάσταση, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού AKTOR Κώστα Σλούκα να «τρέχει» για την επάνοδο στη δράση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι έτοιμος για το Game 2 των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια (30/4, 21:45) στη Roig Arena και έχοντας κάνει ήδη το break στη σειρά έχει μεταφέρει πλέον ξεκάθαρα όλη την πίεση στην ισπανική ομάδα.

Βέβαια, κάπου 3.300 χιλιόμετρα μακριά ο Κώστας Σλούκας δίνει τη δική του «μάχη με το χρόνο» για να μπορέσει σε τρεις εβδομάδες να είναι απόλυτα έτοιμος και εφόσον το «τριφύλλι» πάρει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens να είναι στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» χειρουργήθηκε (αρθροσκόπηση) το πρωΐ της περασμένης Τρίτης (28/4) από τον επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Ιωάννη Τριιανταφυλλόπουλο, μετά τον τραυματισμό του στην τελευταία προπόνηση (27/4) πριν το ταξίδι στη Βαλένθια, όπου υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο Κώστας Σλούκας μετράει πλέον ήδη αντίστροφα για να μπει ξανά στο γήπεδο, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ιατρικού επιτελείου, ώστε να προλάβει το Final Four της Euroleague που είναι 22-24 Μαΐου.

Ο επαγγελματικός και η πειθαρχία που διακρίνει τον «κάπτεν»» του Παναθηναϊκού AKTOR, όχι μόνο στο κομμάτι της αποκατάστασης, αλλά συνολικά της συμπεριφοράς του στο γήπεδο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει, προκειμένου να επανέλθει απόλυτα έτοιμος.

Μέσα στην ατυχία του τραυματισμού του βέβαια, μπορεί να πει κανείς πως υπάρχει και κάποιο στοιχείο που αυξάνει την αισιοδοξία για ταχύτερη επιστροφή στη «μάχη».

Όπως επισημαίνουν ο καθαρισμός του μηνίσκου στον αθλητή και ειδικά στον έξω μηνίσκο όπως ισχύει στην περίπτωση του τραυματισμού του Σλούκα, πονάει λιγότερο συγκριτικά με τον έσω μηνίσκο. Κι αυτό γίνεται γιατί ο έξω μηνίσκος έχει λιγότερες νευρώσεις από τον έσω, με αποτέλεσμα οι όποιες ενοχλήσεις μπορεί να έχει αρχικά ένας αθλητής να μειώνονται στο ελάχιστο ή και να μηδενίζονται όταν μιλάμε για τον έξω μηνίσκο.

Αυτό είναι κάτι που βοηθάει σημαντικά στην περίπτωση του Κώστα Σλούκα, καθώς πλέον έχει σημασία η κάθε ημέρα, όσον αφορά την αποθεραπεία και την επιστροφή του στη δράση.

