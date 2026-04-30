Ο Γιώργος Κούβαρης βρίσκεται με την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και ενόψει του Game 2 γράφει για τις νέες δηλώσεις των παικτών της ισπανικής ομάδας αλλά και την ατάκα του Άταμαν που έφτασε έως και τον τελικό της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια εξαιρετική συνθήκη τώρα. Έδιωξε το άγχος του στο Game 1, γνωρίζει ότι θα φέρει τη σειρά στο Telekom Center Athens και πλέον τα πάντα είναι στα χέρια των παικτών όπως δήλωσε χαρακτηριστικά και ο Κέντρικ Ναν στην κάμερα του «Gazz Floor by Novibet» μετά το Game 1.

Σήμερα θέλω να εστιάσω σε δύο πράγματα ενόψει του Game 2 αλλά δεν είναι αγωνιστικά ή τακτικά. Αυτά τα είπαμε και τα αναλύσαμε πολλές φορές. Είτε από εδώ είτε εκαι από το Gazz Floor. Αλλού θέλω να εστιάσω.

Έχω πει πολλές φορές και έχω εκφράσει ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία και για τα λάθη που (πολλές φορές είναι και αναπόφευκτο να) γίνονται. Αρκεί μα μην υπερβαίνουν τα λογικά πλαίσια. Γιατί το λέω αυτό τώρα;

Στη χθεσινή media day της Βαλένθια μεταξύ των παικτών που μίλησαν ήταν και ο Χοσέπ Πουέρτο. Τέθηκε στην διάθεση των εκπροσώπων των Media. Πρώτα στους Ισπανούς και στη συνέχεια στους Έλληνες απεσταλμένους, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω είναι περισσότεροι από τους… ντόπιους και τους ρεπόρερ της Βαλένθια.

Μιλώντας λοιπόν στους συμπατριώτες του, ο 27χρονος φόργουορντ ρωτήθηκε για την τελευταία φάση του Game 1 και αφού δεν θέλησε να τη σχολιάσει, στάθηκε περισσότερο στην συνολική διαιτησία της σειράς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι το πρώτο παιχνίδι μιας σειράς στις πέντε νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό, την ομάδα που διοργανώνει το Final Four. Είτε ήταν φάουλ είτε όχι, εντάξει. Όλοι ξέρουμε τι πρόκειται να κάνουν οι διαιτητές.»

April 29, 2026

Δηλαδή ότι τι señor Puerto; Θα έχει ο Παναθηναϊκός τη διαιτησία με το μέρος του από εδώ και στο εξής ή ότι μπορεί να την είχε και στο Game 1; Εντάξει, αφού το ακούσαμε και αυτό θα πέσουν τα ντουβάρια να μας πλακώσουν. Σαν ανέκδοτο ηχεί στα αυτιά μου ότι ο Παναθηναϊκός (θα) έχει την εύνοια της διαιτησίας.

Μπορεί το Final Four να διεξάγεται στην Αθήνα, μπορεί να αποκτήσει άλλη λάμψη εάν προκριθεί ο Παναθηναϊκός καθώς θα παίζει στην φυσική του έδρα αλλά όχι ότι θα έχει και σπρώξιμο από τη διαιτησία. Καλά-καλά τα τελευταία χρόνια ούτε τα σπόρια δεν παίρνει στην έδρα του. Μα «όλοι ξέρουμε τι πρόκειται να κάνουν οι διαιτητές;» Εδώ βγήκε «Magic Moment» το πεντακάθαρο φάουλ του Μπαντιό στον Ναν με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου για πιθανό +7 του Παναθηναϊκού. Τι να λέμε τώρα;

Να ένα ακόμα κίνητρο για τους «πράσινους» μετά από αυτό που είχε δώσει ο Μοντέρο και το οποίο είχε συζητηθεί αρκετά εντός των «πράσινων» αποδυτηρίων. Σίγουρα δεν το είχαν ανάγκη καθώς άπαντες γνωρίζουν το διακύβευμα και το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν στην Αθήνα με δύο νίκες στις αποσκευές τους. Παρόλα αυτά μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα επιπλέον «τσίγγλισμα» στο μπασκετικό τους εγωισμό.

Ο Παναθηναϊκός ουδέποτε ήταν το αουτσάιντερ στη σειρά. Πάντα ήταν το φαβορί για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούν να μπουν στην ίδια εξίσωση (τουλάχιστον από πλευράς ρόστερ, ποιότητας και εμπειρίας) οι δύο ομάδες. Καλή, χρυσή και «love to watch» (σε κάποια παιχνίδια της) η Βαλένθια αλλά ακόμα και με το αβαντάζ της έδρας, το αουτσάιντερ ήταν, και το αουτσάιντερ παραμένει.

Απλά τώρα άρχισε να παίζει με την πλάτη στον τοίχο, έχει να διαχειριστεί ένα τελείως διαφορετικό άγχος από αυτό του Παναθηναϊκού αλλά παράλληλα έχει και έναν σύμμαχο. Και να αποκλειστεί από το Final Four ΔΕΝ πρόκειται να τους πουν τίποτα και κανέναν. Η Βαλένθια τον πετύχει τον στόχο της. Έκανε «θόρυβο» φέτος. Τερμάτισε 2η στην κανονική περίοδο. Έκλεισε εισιτήριο για τα Playoffs της Euroleague ύστερα από 15 χρόνια. Από εδώ και στο εξής οτιδήποτε και αν πετυχαίνει (ξαναλέω χωρίς να έχει διαχειριστεί το άγχος του «πρέπει») θα είναι κέρδος της. Και ίσως αυτή η άγνοια κινδύνου και αυτή η «απελευθέρωση» στο παιχνίδι, να κάνει πολύ επικίνδυνη τη Βαλένθια από εδώ και στο εξής.

Εκεί που ήθελα να σταθώ ήταν αυτή δήλωση του Πουέρτο. Αν και υπήρχε (που συνεχίζει να υπάρχει) καταπόνηση στις τάξεις της ομάδας, αμέσως «ξυπνάει» το ένστικτό της απόδειξης του αντιθέτου. Βέβαια όπως έγραψα και μετά το Game 1, υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι ενόψει του Game 2. Τόσο αγωνιστικοί όσο και ενεργειακοί καθώς είναι δύσκολο να βγάλει ο Παναθηναϊκός τέτοια ένταση σε back to back παιχνίδι 48 ωρών. Χρειαζόταν και με το παραπάνω ο Σλούκας.

Να μπορέσει να κοντρολάρει τον ρυθμό, να περάσει περισσότερο την μπάλα στο low post, να βγάλει συνεργασίες με τον ψηλό στα pick n roll και να πάνε οι «πράσινοι» σε στοχευμένες επιθέσεις. Άλλωστε οι 10 ασίστ είναι τραγικά χαμηλά νούμερο για μια ομάδα που παίζει στα Playoffs, που κερδίζει το εν λόγω παιχνίδι και η οποία έχει μεγαλεπόβολους στόχους που φτάνουν έως και την κατάκτηση της Euroleague.

Αν και είμαι της άποψης «βήμα-βήμα» και «παιχνίδι-παιχνίδι» από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Εργκίν Άταμαν θέλησε να δώσει το στίγμα του. Άργησε αλλά το έκανε. Στην Media Day των «πρασίνων» ρωτήθηκε για τον πανηγυρισμό του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όπως πανηγυρίσαμε με τον κύριο Γιαννακόπουλο στο τέλος, ελπίζω να γίνει και το ίδιο μετά τον τελικό του Final Four της EuroLeague» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι αισιόδοξος. Ότι το πιστεύει. Και ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα του έως και το τέλος της διαδρομής. Πάρα τα πάμπολλα σκαμπανεβάσματα της. Φέτος το έχει εκφράσει απειροελάχιστες φορές. Είναι πολύ πιο φειδωλός στις δηλώσεις του αναφορικά με προκρίσεις σε Final Four και κατάκτηση τροπαίου. Όμως όσο κυλούν οι αγώνες, άλλο τόσο πλησιάζει και αυτός ο στόχος. Και ολοένα και ξεκλειδώνει αυτή η αυτοπεποίθηση. Άλλωστε τι έμειναν; Τέσσερις νίκες ακόμα.

Ξαναλέω: Η δουλειά έχει γίνει στη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη την μία νίκη που έψαχνε. Εάν πάρει και τη δεύτερη, τότε μόνο με χαρακίρι θα χάσει το Final Four. Όμως θα είναι ένα τελείως διαφορετικό ματς την Πέμπτη (30/4, 21:45) όπου οι «οπράσινοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν ακόμα πιο έτοιμοι ώστε να κάνουν την δουλειά αποτελεσματικά το συντομότερο δυνατόν. Τα υπόλοιπα θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Προέχει το 0-2. Δύσκολο, αλλά…

