Η EuroLeague έκανε γνωστό το TOP-10 από τα Game 1 των play-offs, με τον Χόρτον-Τάκερ να κατακτά την κορυφή.

Τα Game 1 των play-offs της EuroLeague ολοκληρώθηκαν, με τη διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστές τις κορυφαίες φάσεις που ξεχώρισαν.

Στην κορυφή βρίσκεται η απίστευτη ενέργεια του Χόρτον-Τάκερ που... οδήγησε σε ένα εμφατικό κάρφωμα με το ένα χέρι, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Ντόντα Χολ με το εντυπωσιακό μπλοκ που πέτυχε πάνω στον Μπεγκαρίν.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Μόουζες Ράιτ, μετά το alley-oop κάρφωμα που πέτυχε, έπειτα από την πάσα του Φρανσίσκο.

