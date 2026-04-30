Παπαπέτρου: «Ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απέναντι στη Μονακό, αν...» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε στο Gazz Floor powered by Novibet το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κάνει το 2-0 και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στο Final 4.

Στο 59.42 ο Ιωάννης Παπαπέτρου του χθεσινού Gazz Floor εξήγησε ότι ο Ολυμπιακός έχει τη σειρά με τη Μονακό στο χέρι του, αρκεί να παίξει στο τέμπο που συνηθίζει στην έδρα του.

Συγκεκριμένα εξήγησε:

«Η Μονακό πολύ δύσκολα θα βρει ενεργειακά αποθέματα και θα βρει κατά κάποιον τρόπο τις δυνάμεις για να επανέλθει σε 48 ώρες στο παιχνίδι λόγω του περιορισμένου αριθμού παικτών που έχει και σίγουρα τις καταπόνησης που έχει δεχτεί και πριν τη σειρά.

Η Μονακό έπαιξε και τα Play In, έπαιξε και τον τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος. Εχει πολύ μεγάλη καταπόνιση στην πλάτη της. Κατά κάποιον τρόπο αυτό που αφήνουμε να εννηθεί δεν είναι ότι η Μονακό δεν μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό ή να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Αντ' αυτού, αυτό που λέμε όλοι και συμφωνούμε είναι ότι η σειρά είναι στο χέρι του Ολυμπιακού ξεκάθαρα.

Αν ο Ολυμπιακός εμφανιστεί με ενέργεια, εμφανιστεί στους ρυθμούς και στο τέμπο που πάιζει στην έδρα του, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα».