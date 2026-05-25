Γιαννακόπουλος: «Όλα καλά;»
Λίγο μετά το τέλος του τελικού της Euroleague, o Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση χρησιμοποιώντας δύο γλώσσες.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague και να κατακτήσει το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του.
Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τελικού, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR προχώρησε σε δύο αναρτήσεις αλλά με το ίδιο νόημα.
Συγκεκριμένα έγραψε στα ισπανικά και στα τούρκικα «όλα καλά;» χωρίς να αναφέρει κάτι περισσότερο.
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
