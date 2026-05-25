Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με χαρακτηριστική ανάρτηση έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. ΑΚΤΟR δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου αλλά και να σταθεί σε λάθη τα οποία έγιναν και τα οποία δεν έβλεπε..

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επτά ευρωπαϊκά έχουμε πάρει, εσείς πήρατε το τέταρτό σας. Εγώ θα σας συγχαρώ γιατί μέσα σε όλα παίζουν και αθλητές. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Και όχι δεν δέχομαι αυτά που μου στέλνετε. Ότι δεν φταίω, ότι έκανα ό,τι μπορούσα, αντικατέστησα τους παίκτες, τα πάντα. Αυτό ήταν σε χρηματικό. ΟΚ. Μπήκαν κάποια χρήματα παραπάνω. Τα στραβα τα έβλεπα. Τα έβλεπα και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος. Δεν θα ξαναγίνει».

Ενώ λίγο νωρίτερα είχε πει: «Ρε, ρε, μου έχετε μπλοκάρει το Instagram, θέλω να δω κάποια άλλα πράγματα και δεν μπορώ. Τι θα γίνει, θα μου στείλει όλη η Ελλάδα, όσοι υπάρχετε Ολυμπιακοί; Εντάξει, το καταλαβαίνω, όσο ασχολούμαι εγώ, τα βήματα του Σπανούλη και αυτό έχετε να επιδείξετε. Οκ, εντάξει, μπορώ να δω κάποια άλλα πράγματα που θέλω;»