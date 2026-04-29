EuroLeague Playoffs: Το πανόραμα των προημιτελικών
Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των Playoffs της EuroLeague. Πρώτα, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με 89-78, στην Τουρκία και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που σημείωσε 26 πόντους (4/5 δίποντα, 6/5 τρίποντα!).
Έπειτα, ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο ΣΕΦ έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στη Μονακό, κερδίζοντας τους Γάλλους με 91-70, ενώ ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε στην Ισπανία, επικρατώντας στον πόντο τη Βαλένθια με 68-67 κι έκανε το break στη σειρά.
Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 86-82 για να κάνει το 1-0 στη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ολυμπιακός - Μονακό: 1-0
- Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70
- Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό (30/04, 21:00)
- Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός (05/05, 20:45)
- Game 4: Μονακό - Ολυμπιακός (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ολυμπιακός - Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-1
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 1-0
- Game 1: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78
- Game 2: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (30/04, 20:45)
- Game 3: Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε (06/05, 20:00)
- Game 4: Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε (08/05, 20:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 1-0
- Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 86-82
- Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: (01/05, 21;45)
- Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης: (05/05, 19:00)
- Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (07/05, 21:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)
