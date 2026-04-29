Δείτε το πανόραμα των play-offs της EuroLeague, μετά τις νίκες της Φενέρμπχατσε, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των Playoffs της EuroLeague. Πρώτα, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με 89-78, στην Τουρκία και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που σημείωσε 26 πόντους (4/5 δίποντα, 6/5 τρίποντα!).

Έπειτα, ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο ΣΕΦ έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στη Μονακό, κερδίζοντας τους Γάλλους με 91-70, ενώ ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε στην Ισπανία, επικρατώντας στον πόντο τη Βαλένθια με 68-67 κι έκανε το break στη σειρά.

Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 86-82 για να κάνει το 1-0 στη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ολυμπιακός - Μονακό: 1-0

Game 1 : Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70

Game 2 : Ολυμπιακός - Μονακό (30/04, 21:00)

Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός (05/05, 20:45)

Game 4 : Μονακό - Ολυμπιακός (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός - Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-1

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68

Game 2 : Βαλένθια - Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Game 3 : Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)

Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 1-0

Game 1 : Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78

Game 2 : Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (30/04, 20:45)

Game 3 : Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε (06/05, 20:00)

Game 4 : Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε (08/05, 20:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 1-0