Ντεκ ενόψει Game 3 με Χάποελ: «Σίγουρα θα εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση και το ποιος το θέλει περισσότερο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (05/05, 19:00) στη Βουλγαρία, για το Game 3 των play-offs της EuroLeague, με τον Γκάμπριελ Ντεκ να πραγματοποιεί δηλώσεις και να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Ο παίκτης των Ισπανών, μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του, τα οποία θα τους δώσει τη νίκη και την πρόκριση στο Final-Four της Αθήνας.

Θυμίζουμε η Ρεάλ έχει το προβάδισμα με 2-0.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκάμπριελ Ντεκ:

«Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ένα σοβαρό παιχνίδι εκεί για όλα τα 40 λεπτά. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο γιατί είναι μια καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, αλλά όπως λέω πάντα, πολλά πράγματα συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα έχουμε τις ευκαιρίες μας.

Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για εκπλήξεις σε αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε ομάδες και παίκτες που γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλον και καταλαβαίνουμε πώς παίζουμε. Σίγουρα, θα εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση και το ποιος το θέλει περισσότερο.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό στην άμυνα, σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να είμαστε δυνατοί στα ριμπάουντ, να εκτελέσουμε το επιθετικό μας παιχνίδι και να βρούμε τις επιλογές μας».