Η Βαλένθια ηττήθηκε για πρώτη φορά φέτος από τον Παναθηναϊκό... πληρώνοντας το τραγικό ποσοστό που είχε έξω από τη γραμμή των 6.75μ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαίο.. διπλό στην έδρα της Βαλένθια, επικρατώντας με 68-67 στο φινάλε, με τους Ισπανούς να χάνουν για πρώτη φορά φέτος από τους «πράσινους».

Η Βαλένθια στα δύο ματς της κανονικής περιόδου στη EuroLeague την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, είχε επικρατήσει εις διπλούν του «τριφυλλιού», έχοντας το τρίποντο ως «όπλο» της.

Συγκεκριμένα, το στοιχείο που... πλήρωσε η ισπανική ομάδα στο Game 1 των play-offs, ήταν το τραγικό ποσοστό ευστοχίας που είχε από το τρίποντο, σουτάροντας με 18.2%, έχοντας μόλις 6/33!

Αξίζει να σημειωθεί πως στο παιχνίδι που έγινε πριν 20 μέρες στη «Roig Arena» μεταξύ των δύο για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, οι Ισπανοί σούταραν με 38.9% (14/36), το οποίο ήταν αρκετά ικανοποιητικό, για να τους χαρίσει τη νίκη.

Μάλιστα η Βαλένθια και στο ματς του πρώτου γύρου στο «Telekom Center Athens» είχε εξίσου καλό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75. Συγκεκριμένα σούταρε με 34.1% (14/41), παίρνοντας και τότε τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του στο χθεσινό (28/04) Game 1 στην Ισπανία, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να σουτάρουν, κάτω από δύσκολες συνθήκες, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αστοχία τους.