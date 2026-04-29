Βαλένθια: Το στοιχείο που της κόστισε και ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαίο.. διπλό στην έδρα της Βαλένθια, επικρατώντας με 68-67 στο φινάλε, με τους Ισπανούς να χάνουν για πρώτη φορά φέτος από τους «πράσινους».
Η Βαλένθια στα δύο ματς της κανονικής περιόδου στη EuroLeague την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, είχε επικρατήσει εις διπλούν του «τριφυλλιού», έχοντας το τρίποντο ως «όπλο» της.
Συγκεκριμένα, το στοιχείο που... πλήρωσε η ισπανική ομάδα στο Game 1 των play-offs, ήταν το τραγικό ποσοστό ευστοχίας που είχε από το τρίποντο, σουτάροντας με 18.2%, έχοντας μόλις 6/33!
Αξίζει να σημειωθεί πως στο παιχνίδι που έγινε πριν 20 μέρες στη «Roig Arena» μεταξύ των δύο για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, οι Ισπανοί σούταραν με 38.9% (14/36), το οποίο ήταν αρκετά ικανοποιητικό, για να τους χαρίσει τη νίκη.
Μάλιστα η Βαλένθια και στο ματς του πρώτου γύρου στο «Telekom Center Athens» είχε εξίσου καλό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75. Συγκεκριμένα σούταρε με 34.1% (14/41), παίρνοντας και τότε τη νίκη.
Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την άμυνά του στο χθεσινό (28/04) Game 1 στην Ισπανία, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να σουτάρουν, κάτω από δύσκολες συνθήκες, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αστοχία τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.