Παπαπέτρου: «Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό, έπιασε στον ύπνο την Βαλένθια, όλη η πίεση πάνω της» (vid)

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το break στη Βαλένθια με το... καλημέρα και να γίνει το αφεντικό στη σειρά με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζει αυτήν την επιτυχία με το δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor powered by Novibet, στάθηκε στο γεγονός ότι μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, η πίεση όλη είναι πλέον στους Ισπανούς καθώς το τριφύλλι έπιασε στον... ύπνο της ομάδας του Μαρτίνεθ.

Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου:

«Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό, καταφέρνει κατά κάποιον τρόπο να πιάσει τη Βαλένθια στον ύπνο και να το ολοκληρώσει στο τέλος που ήταν πολύ δύσκολο όταν επέστρεψε η Βαλένθια. Κατάφερε να βρει ψυχικά αποθέματα και να πάρει το παιχνίδι. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό, όχι απλά κυρίαρχος της σειράς, αλλά νομίζω ότι βάζει ακόμα περισσότερη πίεση στη Βαλένθια.

Εχει ένα ακόμα παιχνίδι σε δύο ημέρες κι η πίεση όλη είναι στη Βαλένθια, γιατί ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι όπως μπήκε στη σειρά με το μειονέκτημα έδρας, πλέον έχει το πλεονέκτημα».