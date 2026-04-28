Σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι στους «Euroinsiders», αποκάλυψε πώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κατάληξε στον Παναθηναϊκό.

Εξήγησε όλη την ανατροπή που έγινε, έχοντας συμφωνήσει στις αρχές με τη Χάποελ Τελ-Αβίβ, αλλά και την «παρτίδα σκάκι» που κέρδισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στην αρχή αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Δημήτρη Ιτούδη: «Όλα ξεκίνησαν στο Βερολίνο, όπου και γνώρισα για πρώτη φορά τον Δημήτρη Ιτούδη. Καθόμουν στις κερκίδες με τον Νίκο Σπανό και πέρασε από μπροστά μου ο Ιτούδης. Τότε γνωριστήκαμε και είχαμε απευθείας μια σύνδεση. Τότε είχαμε προπονητή τον Δέδα και κάλεσα τον Ιτούδη να έρθει να παρακολουθήσει τους τελικούς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Εκείνες τις ημέρες, είχαμε πάει για φαγητό με τον Ιτούδη στο Βερολίνο και στο εξωτερικό μέρος του εστιατορίου βρισκόταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Είχαμε ανταλλάξει τότε κάποιες κουβέντες και με είχε εντυπωσιάσει η προσωπικότητά του. Εντυπωσιακός άνθρωπος. Η σχέση ανάμεσα σε Ιτούδη και Χέιζ-Ντέιβις είναι εξαιρετική και για αυτό πιστεύαμε ότι όταν ο Νάιτζελ αποφασίσει να αφήσει πίσω του το NBA, θα έρθει στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ήταν να έρθει πράγματι στο Ισραήλ και τότε τα media δημιούργησαν μια "υπόθεση" ότι εγώ θα απολύσω τον Ιτούδη. Ο Νάιτζελ ένιωσε μια ανασφάλεια. Και τότε αποφάσισε να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε με το τι «χάλασε» στη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις με τη Χάποελ:

«Ο ατζέντης του, μου είπε πως ο Χέιζ-Ντέιβις θα πάει στον Παναθηναϊκό, καθώς φοβόταν πως θα απολύσω τον Ιτούδη. Φυσικά ,αυτό δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα και ήταν ένα θέμα που δημιούργησαν τα media. Τότε ζήτησα να μιλήσω απευθείας με τον Νάιτζελ.

Tου είπα πως πρέπει να έρθει στη Χάποελ γιατί έχει ήδη κατακτήσει την EuroLeague με ένα μεγαθήριο. Αλλά αν το έκανε με μια νέα ομάδα στον θεσμό, θα ήταν τεράστιο. Στις 2 το βράδυ, κάλεσα όλη την ομάδα μου, όλους τους παίκτες μου και τους ζήτησα να μιλήσουν στον Χέιζ-Ντέιβι και να τον πείσουν να έρθει στη Χάποελ. Και όντως τον έπεισαν στα αλήθεια».

Εξήγησε πώς έγινε η ανατροπή με τον Δημήτρη Γιννακόπουλο:

«Όλα πήγαιναν καλά για τη Χάποελ μέχρι που ήρθε ο Γιαννακόπουλος και ανέβασε story,"Ο Ντέιβις έρχεται στον Παναθηναϊκό". Είχα πει στον ατζέντη του, πως μέχρι να υπογράψουμε τα συμβόλαια, δε θέλω να πει τίποτα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Και όμως, ο Γιαννακόπουλος τον ανακοίνωσε. Ο ιδιοκτήτης των "πρασίνων", πήρε τον Νάιτζελ και του είπε, "θα έρθεις στον Παναθηναϊκό"

Ο Χέιζ-Ντέιβις του απάντησε πως "Εχω συμφωνήσει με τη Χάποελ, με έχει καλέσει ο Οφέρ.". Και τότε ο Γιαννακόπουλος του είπε χαρακτηριστικά, "Αυτό που λες δε γίνεται, έχω ήδη πει σε 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού πως θα έρθεις". Είναι επιχειρηματίας, πανέξυπνο μυαλό ο Γιαννακόπουλος. Και έτσι, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πείστηκε, άλλαξε τη γνώμη του και κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

Και οι δυο τους προσφέραμε τα ίδια λεφτά. Το θέμα ήταν που θα ένιωθε εκείνος πιο άνετα. Είχαμε το πλεονέκτημα με τον Ιτούδη, ωστόσο τα media δημιούργησαν αυτό το μεγάλο θέμα που μας επηρέασε αρνητικά».