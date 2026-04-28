Ο προπονητής της Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλο αναλύει τη σειρά με την Χάποελ Τελ Αβίβ, που ξεκινάει την Τετάρτη (29/4, 21:45) στη Movistar Arena και εξηγεί τα δεδομένα με σαφήνεια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει στη «μάχη» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ την Τετάρτη (29/4, 21:45) στη Movistar Arena ξέροντας τι να περιμένει, ενώ αναμένεται να έχει στο πλευρό της περίπου 8.000 φίλους της, καθώς αποφασίστηκε να είναι παρόντες οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας.

Μια εξέλιξη που βοηθάει τους Μαδριλένους, οι οποίοι ξέρουν πως δεν έχουν εύκολο έργο. Πριν τοποθετηθεί ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στον παλιό προπονητή με τη σημαντική προσφορά στη «βασίλισσα» Μόντσο Μονσάλβε που έφυγε την Τρίτη (28/4) από τη ζωή.

«Θέλω να στείλω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μόντσο Μονσάλβε. Είναι μια θλιβερή μέρα, γιατί ένιωσα πολύ κοντά του. Ένας αληθινός Μαδριλένος που πέρασε τέσσερις σεζόν με τον σύλλογο, κατακτώντας εννέα τίτλους, συμπεριλαμβανομένων τριών Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Μια τεράστια φυσιογνωμία στο ισπανικό μπάσκετ τα τελευταία 50 χρόνια και πλέον. Ήταν παθιασμένος με το παιχνίδι και ήταν πάντα μαζί μας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων των εθνικών ομάδων . Με έπαιρνε τηλέφωνο, με ενοχλούσε, μου έστελνε μηνύματα, πάντα ήθελε να μάθει τι συνέβαινε... Όλες αυτές οι αναμνήσεις είναι γλυκές και ο θάνατός του είναι γλυκόπικρος» σχολίασε αρχικά.

«Η ομάδα διαμορφώνεται και αναπτύσσει την ταυτότητά της, και είμαστε σε καλή φόρμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια, αλλά μάλλον ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε υπερβολική αυτοπεποίθηση. Δεν συμβαίνει συχνά, όταν είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, να πρέπει να παίζεις εναντίον μιας ομάδας με σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τον δικό σου. Σε κάνει να καταλαβαίνεις το επίπεδο του αντιπάλου. Καμία υπερβολική αυτοπεποίθηση με την αρνητική έννοια της λέξης, αλλά πολλή αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό μπάσκετ, ως ομάδα, όπως έχουμε κάνει τους τελευταίους τέσσερις ή πέντε μήνες» δήλωσε αρχικά για την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα προτιμούσε να παίξει εναντίον άλλου αντιπάλου, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει απέναντι στη Χάποελ, είπε: «Είμαι πολύ ρεαλιστής. Δεν έχει νόημα να κοιτάς πίσω. Όταν τερματίζεις στην πρώτη οκτάδα, ειδικά σε αυτή την Euroleague με 38 αγώνες και όπου ομάδες υψηλού επιπέδου με σημαντικές επενδύσεις έχουν αναπτυχθεί, κάθε αντίπαλος είναι σπουδαίος»

Για το αν είναι υποχρέωση η συμμετοχή στο Final Four, ο Σέρτζιο Σκαριόλο διαφώνησε: «Όχι, μια τεράστια επιτυχία».