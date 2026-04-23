Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο λόγος που αλλάζει έδρα για τα play-offs της EuroLeague
Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ θα κοντραριστούν για τα play-offs της EuroLeague, με τους Ισραηλινούς να αλλάζουν έδρα για την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη από τότε που έφυγε από το Τελ Αβίβ, αναγκάστηκε να παίζει τα εντός έδρας ματς της στη Σόφια και συγκεκριμένα στην «Arena 8888».
Ωστόσο σύμφωνα με το «sport 5», ο ισραηλινός σύλλογος δεν φρόντισε να κλείσει το γήπεδο της Σόφιας και για τις ημερομηνίες των αγώνων για τα play-offs και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να μετακομίσει ξανά σε ένα πολύ μικρότερο γήπεδο που χωράει μόλις 4.000 θεατές.
Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει, πως οι άνθρωποι της Χάποελ υπολόγιζαν την επιστροφή της ομάδας στο Τελ Αβίβ και για αυτό τον λόγο δεν «έκλεισαν» εκ νέου την έδρα της Σόφιας.
Το ματς στη Βουλγαρία είναι προγραμματισμένο για τις (05/05) και αν χρειαστεί και 4ο στις (07/05).
7 ימים לפלייאוף מול ריאל מדריד! 👹— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) April 22, 2026
שימו לב כי מאחר שארנה “8888” בסופיה, בולגריה, אינה זמינה במועדים שבהם אמורים להתקיים משחקים 3 ו-4, משחקים אלה ייערכו בבוטבגרד, בולגריה.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך 🚩 pic.twitter.com/lUD9JWeBA8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.