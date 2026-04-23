Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν θα υποδεχτεί στη Σόφια τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα play-offs της EuroLeague, αλλά στην Μπότεβγκραντ, σε ένα γήπεδο μόλις 4.000 θέσεων.

Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ θα κοντραριστούν για τα play-offs της EuroLeague, με τους Ισραηλινούς να αλλάζουν έδρα για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη από τότε που έφυγε από το Τελ Αβίβ, αναγκάστηκε να παίζει τα εντός έδρας ματς της στη Σόφια και συγκεκριμένα στην «Arena 8888».

Ωστόσο σύμφωνα με το «sport 5», ο ισραηλινός σύλλογος δεν φρόντισε να κλείσει το γήπεδο της Σόφιας και για τις ημερομηνίες των αγώνων για τα play-offs και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να μετακομίσει ξανά σε ένα πολύ μικρότερο γήπεδο που χωράει μόλις 4.000 θεατές.

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει, πως οι άνθρωποι της Χάποελ υπολόγιζαν την επιστροφή της ομάδας στο Τελ Αβίβ και για αυτό τον λόγο δεν «έκλεισαν» εκ νέου την έδρα της Σόφιας.

Το ματς στη Βουλγαρία είναι προγραμματισμένο για τις (05/05) και αν χρειαστεί και 4ο στις (07/05).