Παναθηναϊκός: Με Γιαννακόπουλο στη Βαλένθια
Σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς της Euroleague θα είναι δίπλα στον Παναθηναϊκό ο διοικητικος ηγέτης του. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξιδεύει για την Βαλένθια για να στηρίξει από κοντά την ομάδα του.
Το έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης πως θα πετάξει για τη Βαλένθια και θα βρεθεί στη Roig Arena στην προσπάθεια του τριφυλλιού για break από το πρώτο ματς. Το Game 2 γίνεται και πάλι στην έδρα της Βαλένθια την Πέμπτη.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε παρακολουθήσει την προπόνηση του Παναθηναϊκού την Κυριακή πριν την αναχώρηση για τη Βαλένθια εν όψει των Game 1 & 2 των Play Offs.
