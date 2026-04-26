Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Aθήνας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε σήμερα (26/4) το μεσημέρι στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του τριφυλλιού, όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ. Ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού θέλησε με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί στο πλευρά της ομάδας και να δείξει την στήριξή του.

Να σημειωθεί πως το πρωί της Δευτέρας (27/4) οι «πράσινοι» θα προπονηθούν εκ νέου στην Αθήνα πριν αναχωρήσουν για τη Βαλένθια, εν όψει των Game 1 και Game 2 με την ισπανική ομάδα στη Roig Arena.