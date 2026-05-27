Μετά τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Final Four της Euroleague, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να απομακρύνει την εταιρεία security από τα παιχνίδια της ομάδας.

Μετά το... χάος που παρατηρήθηκε στο Final Four με την μαζική είσοδο φιλάθλων και την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, προχώρησαν οι «πράσινοι» σε σημαντικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την εταιρεία security που είχε αναλάβει την διοργάνωση του Final Four, πολλώ δε μάλλον μετά και τα πολλά παράπονα που εκφράστηκαν και την δυσαρέσκεια που επικράτησε για όλο το... μπάχαλο που επικράτησε.

Άλλωστε η Φενέρμπαχτσε εξέφρασε δημόσια τα παράπονά της για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και ελλιπέστατου ελέγχου και ζήτησε εξηγήσεις από την Euroleague. Και όλα αυτά τη στιγμή που είχαν τηρηθεί τα πάντα και με ακρίβεια σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Στο μεταξύ και όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στους χώρους του «T-Center» ενώ ολοκληρώθηκε και η αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί.