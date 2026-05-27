Παναθηναϊκός: Απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο «T-Center»
Μία ημέρα πριν από το Game 1 των ημιτελικών μεταξύ Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ, η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο «T-Center».
Μετά το Final Four ειδικά συνεργεία βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απολύμανση και τον βιολογικό καθαρισμό.
Επιπλέον η ΚΑΕ ανέφερε ότι οι κερκίδες είναι έτοιμες για να υποδεχθούν και πάλι τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση των «πρασίνων» έχει ορίσει γενική είσοδο στα 5 ευρώ, με το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (28/5) στις 18:00.
Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Κώστα Σλούκα, όχι όμως στον Κένεθ Φαρίντ. Αμφίβολοι παραμένουν οι Καλαϊτζάκης και Ρογκαβόπουλος.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.#paobcaktor pic.twitter.com/6LLO4DlcGw— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.