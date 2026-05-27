Παναθηναϊκός: Απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο «T-Center»

Παναθηναϊκός: Απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο «T-Center»

Παναθηναϊκός: Απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο «T-Center»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μετά το Final Four της Euroleague πραγματοποιήθηκε η απολύμανση και ο βιολογικός καθαρισμός στο «Telekom Center Athens».

Μία ημέρα πριν από το Game 1 των ημιτελικών μεταξύ Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ, η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο «T-Center».

Μετά το Final Four ειδικά συνεργεία βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απολύμανση και τον βιολογικό καθαρισμό.

Επιπλέον η ΚΑΕ ανέφερε ότι οι κερκίδες είναι έτοιμες για να υποδεχθούν και πάλι τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση των «πρασίνων» έχει ορίσει γενική είσοδο στα 5 ευρώ, με το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (28/5) στις 18:00.

 

Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Κώστα Σλούκα, όχι όμως στον Κένεθ Φαρίντ. Αμφίβολοι παραμένουν οι Καλαϊτζάκης και Ρογκαβόπουλος.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα