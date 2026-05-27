Μετά το Final Four της Euroleague πραγματοποιήθηκε η απολύμανση και ο βιολογικός καθαρισμός στο «Telekom Center Athens».

Μία ημέρα πριν από το Game 1 των ημιτελικών μεταξύ Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ, η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο «T-Center».

Μετά το Final Four ειδικά συνεργεία βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απολύμανση και τον βιολογικό καθαρισμό.

Επιπλέον η ΚΑΕ ανέφερε ότι οι κερκίδες είναι έτοιμες για να υποδεχθούν και πάλι τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση των «πρασίνων» έχει ορίσει γενική είσοδο στα 5 ευρώ, με το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (28/5) στις 18:00.

Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Κώστα Σλούκα, όχι όμως στον Κένεθ Φαρίντ. Αμφίβολοι παραμένουν οι Καλαϊτζάκης και Ρογκαβόπουλος.