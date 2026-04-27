Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε ενόψει του ματς με την Βαλένθια και στάθηκε στους Σλούκα και Όσμαν.

Πολύ δυσάρεστα τα μαντάτα για τον Παναθηναϊκό που έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πλήγμα εν όψει της σειράς με τη Βαλένθια στα Play Offs της EuroLeague, αφού ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε και θα χάσει όλη τη σειρά με την ισπανική ομάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη σειρά και στάθηκε στην μεγάλω απώλεια του Σλούκα, στο status του Όσμαν, ενώ παραδέχθηκε πως δεν είναι καιρός για δικαιολογίες, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Μονακό.

«Είναι ώρα για τα playoffs, όλοι θα βάλουν στο παρκέ το σύστημα τους. Η Βαλένθια έχει βάλει το σύστημα της πολύ καλά, αλλά έχουν χάσει και ματς. Σημαντικό το πως θα δουλέψει το σύστημα σου στα ματς. Μας ξέρουν καλά και τους ξέρουμε καλά. Τώρα είναι οι παίκτες στο παρκέ για να παλέψουν και να πάρουν το πρώτο ματς», ανέφερε αρχικά.

Για τον Σλούκα: «Ο Σλούκας έχει πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα με το γόνατο του και με τον μηνίσκο του. Και σήμερα στην προπόνηση είχε το θέμα και μετά τη μαγνητική οι γιατροί είπαν πως είναι απίθανο να παίξει. Μεγάλη απώλεια για εμάς. Έχουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες και δεν είναι καιρός για δικαιολογίες. Και η Μονακό παίζει με 7-8 παίκτες και έκανε step up για τα playoffs. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε ποιοι λείπουν, είναι ώρα να προετοιμάσουμε τους παίκτες που θα είναι υγιείς. Να είναι έτοιμοι για μάχη. Ελπίζω πως ίσως στα ματς της Αθήνας να είναι έτοιμος.

Για το αν μετράει η εμπειρία στη σειρά των playoffs: «Όχι. Είναι μονά παιχνίδια. Είτε παίζεις στα playoffs, είτε απλά ένα ματς… Όλα τα ματς φέτος ήταν ανταγωνιστικά. Η Βαλενθία έχει καλή χημεία, παίζει πολύ καλά. Κάναμε μερικά καλά παιχνίδια στην σεζόν, κερδίσαμε εκτός έδρας κόντρα σε ομάδες που τερμάτισαν στην 8άδα. Θα είναι σημαντική η εμφάνιση την μέρα του αγώνα. Και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν. Το καλό είναι ότι πρέπει να κερδίσεις τρία ματς για να περάσεις στο Final-Four ή να χάσεις τρία και να αποκλειστείς. Οπότε δεν υπάρχει τύχη. Θα δούμε ποια ομάδα είναι καλύτερη, ποιοι παίκτες και προπονητές μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Σε μονό ματς μπορεί να σκεφτείς στρατηγική, να υπάρχει τύχη, στρατηγική. Τώρα είναι τρία ματς. Πρέπει να το αξίζουμε, να παίξουμε καλό μπάσκετ και να κερδίσουμε τρία ματς. Συγκεντρωνόμαστε στο πρώτο ματς για να κερδίσουμε. Αλλά είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, η σειρά θα συνεχιστεί. Μόνο όποιος κερδίσει τρία ματς θα περάσει στο Final-Four».

Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν είχε σπασμούς στην πλάτη τις τελευταίες 2-3 μέρες, αλλά σήμερα έκανε προπόνηση. Πιστεύω θα είναι διαθέσιμος».

Για το αν έχει προετοιμάσει κάποια νέα τακτική: «Δεν πιστεύω ότι οι τακτικές θα κερδίσουν την σειρά. Οι παίκτες θα το κάνουν. Πιστεύω 100% στους παίκτες μου, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που παίζουμε τρία χρόνια».