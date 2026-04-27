Ο Παναθηναϊκός θα έχει τους φιλάθλους του στο πλευρό του με δύο τσάρτερ να αναχωρούν για τη Βαλένθια προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα στα Play Offs.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Aθήνας.

Οι πράσινοι αναμένεται να αναχωρήσουν για την πόλη της Ισπανίας έχοντας τους φιλάθλους τους στο πλευρό τους. Συγκεκριμένα, έχουν ναυλωθεί δύο τσάρτερ τα οποία θα αναχωρήσουν για Βαλένθια με τη διαφορά μισής ώρας, όπερ και σημαίνει ότι μόνο από αυτή τη μετακίνηση ο Παναθηναϊκός θα έχει μαζί του περίπου 400 φίλους της ομάδας.

Φυσικά, υπάρχουν και οι φίλοι του τριφυλλιού που αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη Roig Arena έχοντας προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια για να στηρίξουν την ομάδα τους στην post season με τη δυναμική παρουσία τους.