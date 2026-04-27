Σκαριόλο: «Η Βαλένθια να περιμένει την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο προειδοποίησε τη Βαλένθια ως προς το τι να περιμένει από τον Παναθηναϊκό στα Play Offs της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Aθήνας.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αφού επικράτησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια στη Roig Arena για τη Liga ACB φρόντισε να προειδοποιήσει την αντίπαλο του Παναθηναϊκού για το τιθ να περιμένει από το τριφύλλι.

Αναλυτικά

«Από την αρχή της φετινής σεζόν αλλά και στη συνέχεια με τις προσθήκες θαυμάσιων παικτών που έχει κάνει θα μπορούσε να θεωρηθεί μία ομάδα που είναι για την πρώτη θέση φέτος. Μπορεί μέχρι τώρα να μην είχε τέτοια εικόνα αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα» ανέφερε αρχικά για τους «πράσινους».

«Τώρα πια, σε αυτή τη φάση δεν έχεις κανένα μαξιλαράκι. Είτε νικάς και προχωράς είτε φεύγεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η Βαλένθια να περιμένει την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, θεωρώ ότι εάν η Βαλένθια είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της μπορεί να είναι άκρως ανταγωνιστική και να φέρει μια ισορροπία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν στις λεπτομέρειες, όπως η έδρα. Γνωρίζουν το πώς πρέπει να παίξουν με τον Παναθηναϊκό και το έχουν δείξει στην κανονική διάρκεια της σεζόν».