Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Παρασκευή σήμερα (22/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας κινείται γύρω από το Final 4 της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο (22-24/05) στην Αθήνα και το «Telecom Center Athens».

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos για όλες τις εξελίξεις και τα πρώτα μεταγραφικά νέα των ομάδων της Stoiximan Superleague.

Λίγο αργότερα, στις 16:30 παραμείνετε στο Gazzetta, γιατί έρχεται το Gazz Floor by Novibet - Pre Game με όλο το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις των ομάδων, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ των Ερυθρόλευκων.

Στις 18:00 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του Final 4, ενώ στις 22:00 θα διεξαχθεί ο έτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports Prime).

Φυσικά, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης των ερυθρόλευκων συντονιστείτε για το post game. Που αλλού; Στο Gazz Floor - Post Game στο YouTube κανάλι του Gazzetta.

Στο ποδόσφαιρο, η Πάφος θα αναμετρηθεί με το ΑΠΟΕΛ (17:30, Cosmote Sport 1), η Φιορεντίνα με την Αταλάντα (21:45, Cosmote Sport 1) και η Λανς με τη Νις (22:00, ΕΡΤ2), στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου της Γαλλίας.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας