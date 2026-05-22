Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Final 4 της Euroleague
Παρασκευή σήμερα (22/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας κινείται γύρω από το Final 4 της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο (22-24/05) στην Αθήνα και το «Telecom Center Athens».
Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos για όλες τις εξελίξεις και τα πρώτα μεταγραφικά νέα των ομάδων της Stoiximan Superleague.
Λίγο αργότερα, στις 16:30 παραμείνετε στο Gazzetta, γιατί έρχεται το Gazz Floor by Novibet - Pre Game με όλο το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις των ομάδων, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ των Ερυθρόλευκων.
Στις 18:00 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του Final 4, ενώ στις 22:00 θα διεξαχθεί ο έτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports Prime).
Φυσικά, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης των ερυθρόλευκων συντονιστείτε για το post game. Που αλλού; Στο Gazz Floor - Post Game στο YouTube κανάλι του Gazzetta.
Στο ποδόσφαιρο, η Πάφος θα αναμετρηθεί με το ΑΠΟΕΛ (17:30, Cosmote Sport 1), η Φιορεντίνα με την Αταλάντα (21:45, Cosmote Sport 1) και η Λανς με τη Νις (22:00, ΕΡΤ2), στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου της Γαλλίας.
Οι αναμετρήσεις της ημέρας
- Galacticos Live By Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Gazz Floor Live By Novibet - Pre Game (16:30, YouTube Gazzetta)
- Πάφος - ΑΠΟΕΛ (17:30, Cosmote Sport 1)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (18:00, Nova Sports Prime - Live περιγραφή στο Gazzetta)
- Gazz Floor Live By Novibet - Post Game (19:45, YouTube Gazzetta)
- Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, Nova Sports Prime - Live περιγραφή στο Gazzetta)
- Φιορεντίνα - Αταλάντα (21:45, Cosmote Sport 1)
- Λανς - Νις (22:00, ΕΡΤ2)
