Η Βαλένθια δεν σκοπεύει να αλλάξει τον χώρο που διαθέτει στον Εργκίν Άταμαν και τους βοηθούς του παρά τα παράπονα του Τούρκου τεχνικού.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Aθήνας.

Ωστόσο, η ισπανική «Marca» έφερε ξανά στο φως το ζήτημα των αποδυτηρίων στη Roig Arena που είχε δυσαρεστήσει πάρα πολύ τους «πράσινους». Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στη regular season πριν δύο εβδομάδες, ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου είχε θίξει έντονα το ζήτημα του πολύ μικρού χώρου αποδυτηρίων για τους προπονητές του τριφυλλιού τονίζοντας πώς δεν συνάδει με την εικόνα της EuroLeague, με το βίντεο να αποδεικνύει ότι επρόκειτο για αποθήκη.

Όπως έγινε γνωστό, η Βαλένθια δεν σκοπεύει να αλλάξει τον χώρο που θα διαθέσει στον Τούρκο τεχνικό και τους βοηθούς του για τη σειρά και θεωρεί ότι, παρά την κριτική του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο συγκεκριμένος χώρος στο Roig Arena πληροί όλες τις προδιαγραφές. Μάλιστα, έχει ήδη ελεγχθεί δύο φορές από τη διοργάνωση, η μία από αυτές μετά τα παράπονα του κόουτς Άταμαν.

Οι κανονισμοί της EuroLeague προβλέπουν ότι κάθε τεχνικό επιτελείο πρέπει να διαθέτει αποκλειστικό χώρο τουλάχιστον 21 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος να είναι καλά αεριζόμενος, καθαρός και σε άριστη κατάσταση, με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και θορύβου. Παράλληλα, ο χώρος πρέπει να περιλαμβάνει ατομικά ντουλάπια, καθίσματα ή πάγκους, τουαλέτα, νιπτήρες, χώρους αποθήκευσης εξοπλισμού και μικρό χρηματοκιβώτιο για προσωπικά αντικείμενα. Οι γηπεδούχοι οφείλουν επίσης να παρέχουν νερό, φρούτα και πρόσβαση σε Wi-Fi, ενώ συνιστάται και η προβολή του χρόνου αγώνα εντός των χώρων.

Τι είχε πει ο κόουτς Άταμαν: «Θέλω επίσης να προσθέσω ότι ήταν εξαιρετικός ο καιρός, η ατμόσφαιρα και η αρένα είναι πραγματικά φοβερή, η καλύτερη που έχω δει. Όμως θέλω να καλέσω τον νέο CEO της EuroLeague, που θέλει να τη συνδέσει με το NBA, να έρθει να δει τα αποδυτήρια των προπονητών, που ήταν σαν αποθήκη. Ήταν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να έρθει να το δει από κοντά. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Τον καλώ να έρθει και να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Η εικόνα της EuroLeague είναι πολύ σημαντική. Και άλλοι φίλοι μου έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό. Ας οδηγήσει 2-3 ώρες από τη Βαρκελώνη για να δει το συγκεκριμένο σκηνικό και να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι προπονητές της Ευρωλίγκας δεν θα έπρεπε να προετοιμάζονται σε χώρο που είναι σαν αποθήκη. Καμιά φορά μερικές αλήθειες πονάνε».