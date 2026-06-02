Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην 8άδα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Κένεθ Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Κένεθ Φαρίντ επιστρέφει στην 8άδα των ξένων του Παναθηναϊκού ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00).

Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα, επέστρεψε στην 8άδα, με τον Έργκιν Άταμαν να αφήνει εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις.

Με αυτή την κίνηση, ο Έργκιν Άταμαν έχει στην διάθεσή του ξανά δύο «καθαρούς» σέντερ, (Λεσόρ, Φαρίντ), ενώ λύσης στη θέση μπορεί να δώσει και ο Ντίνος Μήτογλου.

Αναλυτικά οι δηλωμένοι ξένοι του Παναθηναϊκού:

Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς