Παναθηναϊκός: Φαρίντ στη θέση του Γκριγκόνις στην 8άδα των ξένων

Παναθηναϊκός: Φαρίντ στη θέση του Γκριγκόνις στην 8άδα των ξένων

Φαρίντ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην 8άδα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Κένεθ Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Κένεθ Φαρίντ επιστρέφει στην 8άδα των ξένων του Παναθηναϊκού ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00).

Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα, επέστρεψε στην 8άδα, με τον Έργκιν Άταμαν να αφήνει εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις.

Με αυτή την κίνηση, ο Έργκιν Άταμαν έχει στην διάθεσή του ξανά δύο «καθαρούς» σέντερ, (Λεσόρ, Φαρίντ), ενώ λύσης στη θέση μπορεί να δώσει και ο Ντίνος Μήτογλου.

Δείτε Επίσης

Ο Άταμαν ενημέρωσε για την κατάσταση Σλούκα και Ρογκαβόπουλου!
image

Αναλυτικά οι δηλωμένοι ξένοι του Παναθηναϊκού:

Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα