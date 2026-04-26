Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Aθήνας.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την προπόνησή τους σήμερα παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Το μοναδικό πρόβλημα στο ρόστερ του Εργκίν Άταμαν ήταν ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία λόγω ενοχλήσεων που αισθανόταν στη μέση.

Να σημειωθεί πως το πρωί της Δευτέρας (27/4) οι «πράσινοι» θα προπονηθούν εκ νέου στην Αθήνα πριν αναχωρήσουν για τη Βαλένθια.