Με φόντο την έναρξη των τελικών της Stoiximan GBL και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν αμφότεροι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν τους οκτώ ξένους που είναι δηλωμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι την τελική απόφαση πριν το τζάμπολ του Game 1.

Η ώρα των τελικών της Stoiximan GBL έφτασε, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται την Τετάρτη (21:00, ΕΡΤ2, Live Gazzetta) από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που έχει και το πλεονέκτημα έδρας ως πρώτος στη βαθμολογία, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Οι δύο «αιώνιοι» μπαίνουν στους τελικούς με διαφορετική αφετηρία, αλλά με το ίδιο κίνητρο για την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου. Ο Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση της EuroLeague, θέλει να ολοκληρώσει ιδανικά τη σεζόν προσθέτοντας και το πρωτάθλημα στη συλλογή του, πετυχαίνοντας το απόλυτο νταμπλ. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ψάχνει την απάντηση σε μια χρονιά που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε στην Ευρώπη. Η κατάκτηση της Stoiximan GBL αποτελεί πλέον τον μεγάλο στόχο των «πρασίνων», προκειμένου να δώσουν θετικό πρόσημο στη σεζόν και να κλείσουν τη χρονιά με έναν σημαντικό τίτλο πέρα από το Κύπελλο Ελλάδας.

🔴🗣️ Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μια μέρα πριν το Game 1 με τον Παναθηναϊκό! pic.twitter.com/piEzCXtfQ7 June 2, 2026

Βέβαια, οι απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών δεν λείπουν ούτε από τα δύο στρατόπεδα. Στον Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Άταμαν δεν είχε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ο Ρογκαβόπουλος συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες συμμετοχής, ενώ ο Σλούκας θα δοκιμάσει να αγωνιστεί και η τελική απόφαση θα ληφθεί λίγο πριν από το τζάμπολ του Game 1.

☘️🗣️ Οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν μια μέρα πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό! pic.twitter.com/p6fnPIjB3i — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 2, 2026

Στον Ολυμπιακό από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο Game 1. Ο διεθνής γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, δεν έχει προπονηθεί τις τελευταίες ημέρες και οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν σκοπεύουν να πάρουν κανένα ρίσκο με την κατάστασή του. Με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες μπορούν να δηλώσουν οκτώ ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτές είναι οι επιλογές που έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους μέχρι να καταλήξουν στην τελική εξάδα.

Οι δηλωμένοι ξένοι του Ολυμπιακού: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ

Οι δηλωμένοι ξένοι του Παναθηναϊκού: Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς