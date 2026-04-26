Ναν: «Αν έκανα νέο τατουάζ, θα έκανα ένα τριφύλλι, δεν σκοπεύω να φύγω σύντομα»

Σε μια διαφορετική συνέντευξη προχώρησε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος μίλησε για τα τατουάζ που έχει πάνω του και την ιστορία που κρύβουν από πίσω.

Μίλησε για το τι σημαίνουν για εκείνον τα «τατού» που έχει πάνω στο σώμα του και τόνισε πως το επόμενο που θα έκανε, θα ήταν ένα «τριφύλλι» σαν το σήμα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:

Στην αρχή εξήγησε την ιστορία του πρώτου του τατουάζ: «Το πρώτο τατουάζ το έκανα εδώ, στον αριστερό μου ώμο. Έκανα έναν σταυρό. Ήμουν περίπου 14 ετών, νομίζω. Αυτό που με έκανε να το κάνω, ήταν ότι μεγάλωσα στην εκκλησία, είμαι Χριστιανός και αυτό αντιπροσωπεύει εμένα και την οικογένειά μου.

Σημαίνει πολλά για μένα από τότε που μεγάλωνα και ακόμη μέχρι σήμερα. Ο χριστιανικός σταυρός ήταν το πρώτο μου τατουάζ. Είναι ένας σταυρός και έχει μια κορδέλα επάνω του, όπου γράφει Φιλιππησίους 4:13».

Σχετικά με το αν το Σικάγο έχει επηρεάσει το υπόβαθρο των τατουάζ του: «Σίγουρα. Όταν μεγάλωνα ως παιδί, έβλεπα ότι όλοι οι μεγάλοι παίκτες είχαν τατουάζ από μικρή ηλικία. Τα έκαναν στα 13-14. Οι καλοί παίκτες έκαναν το πρώτο τους τατουάζ περίπου τότε.

Οπότε ήταν κάπως μέσα στην κουλτούρα του Σικάγο, ειδικά ως αθλητής, να κάνεις τατουάζ ως μορφή τέχνης. Κάνεις πράγματα που σημαίνουν κάτι για εσένα, που έχουν αξία για εσένα. Ήταν ένας τρόπος να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Είναι σίγουρα βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα του Σικάγο».

Για το αν είχαν πρόβλημα οι γονείς του με τα τατουάζ του: «Ο πατέρας μου δεν ήθελε να κάνω τατουάζ τόσο νωρίς, αλλά η μητέρα μου ήταν εντάξει με αυτό. Ήταν πιο ανοιχτή, πιο χαλαρή. Οπότε την πήρα μαζί μου για να κάνω το πρώτο μου».

Για το αν υπάρχει κάποιο που να απεικονίζει τη διαδρομή του στο NBA: «Έχω ένα στην κοιλιά. Γράφει ‘FINAO’ δηλαδή ‘Failure Is Not An Option’ που σημαίνει η αποτυχία δεν είναι επιλογή. Αυτό σίγουρα ήταν κομμάτι της διαδρομής μου και είναι κάτι στο οποίο πιστεύω. Ήταν το σύνθημά μου, το μότο στο οποίο πίστευα σε όλη την μπασκετική μου διαδρομή. Η αποτυχία δεν ήταν επιλογή.

Δεν ξέρω ακριβώς τη γραμματοσειρά, αλλά είναι έντονα τα γράμματα. Το έχω ακριβώς εδώ, κατά μήκος της κοιλιάς μου. Εκείνη την περίοδο δεν ήταν επώδυνο. Ήμουν περίπου 18 ετών. Τότε η αντοχή μου στον πόνο ήταν διαφορετική. Δεν νομίζω ότι με πόνεσε πραγματικά κάποιο από αυτά. Τώρα που μεγαλώνω, πονάνε λίγο περισσότερο».

Για το αν έχουν όλα τα τατουάζ του νόημα κι αν συζητάει με τους tattoo artists: «Νομίζω ότι όλα έχουν νόημα. Όλα τα δικά μου τατουάζ έχουν νόημα για εμένα προσωπικά. Ξέρω ακριβώς τι θέλω. Όταν μπαίνω στο στούντιο, μπορεί να μου έχει πάρει εβδομάδες ή και μήνες για να σιγουρευτώ ότι θέλω αυτό το τατουάζ, γιατί είναι κάτι μόνιμο. Το σκέφτομαι για μερικές εβδομάδες και σιγουρεύομαι ότι αυτό είναι που θέλω. Και όταν μπαίνω στο στούντιο, τους λέω τι θέλω και πώς το θέλω και το κάνουμε».

ΌΤαν ρωτήθηκε για το τι θα μάθαινε για εκείνον από τα τατουάζ του κάποιος που δεν τον ήξερε, απάντησε λέγοντας: «Ωραία ερώτηση. Αν έβλεπε όλα μου τα τατουάζ χωρίς να με ξέρει, θα έβλεπε ότι είμαι πολεμιστής. Ότι αγκαλιάζω τις δυσκολίες, παλεύω μέσα από αυτές και τις αποδέχομαι. Είναι μέρος της διαδρομής μου. Θα έβλεπε επίσης ότι έχω περάσει κάποια πράγματα και ότι είμαι πιστός στον Ιησού Χριστό».

Για το αν έχει τατουάζ που συνδέονται με μια δύσκολη στιγμή στη ζωή: «Ναι, έχω. Και δεν το γνωρίζουν πολλοί, γιατί είναι γύρω από το στήθος μου. Έχω ένα έγκαυμα στο στήθος και έχω κάνει τατουάζ γύρω του. Είναι σαν τους ανθρώπους που σκάβουν για χρυσό σε ορυχεία. Φορούν μάσκες, έχουν μηχανήματα και σκάβουν. Έχω κάνει κάτι τέτοιο, σαν να δουλεύουν επάνω στο έγκαυμά μου.

Είναι τρεις ή τέσσερις άνδρες γύρω του, σαν να εργάζονται πάνω στο έγκαυμα. Το έκανα γιατί κάηκα σε μικρή ηλικία και αυτό ήταν μέρος της διαδρομής μου. Έτσι δημιούργησα τέχνη από αυτό, με κάποιους ανθρώπους γύρω να δουλεύουν πάνω του. Ήταν μια ωραία ιδέα που είχα».

Για το ποιο τατουάζ του ξεχωρίζει περισσότερο οπτικά: «Νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο οπτικά είναι μάλλον το αριστερό μου χέρι, κυρίως το πάνω μέρος. Σε πολλές φωτογραφίες μου όταν σουτάρω φαίνεται το τατουάζ, μαζί με τον ιστό που έχω στον αγκώνα και το μάτι που έχω στο εσωτερικό του δικεφάλου μου. Οπότε νομίζω ότι το αριστερό μου χέρι είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο στην καθημερινότητα, ειδικά όταν παίζω μπάσκετ».

Για το αν έχει τατουάζ που αντικατοπτρίζουν τη νοοτροπία σου, την προσέγγισή σου στο παιχνίδι ή την προσωπικότητά του: «Ναι, σίγουρα. Πίσω από το αυτί μου έχω τη λέξη “Prolific”. Το έκανα όταν ήμουν στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, όταν έπαιζα στην ομάδα των Γουόριορς στην G-League. Ήταν λίγο πριν πεθάνει ο Nipsey Hussle και αυτή η λέξη είχε μεγάλη σημασία για μένα, οπότε την έκανα τατουάζ.

Επίσης, στην κοιλιά μου έχω το “Failure Is Not An Option”, που επίσης εκφράζει πολύ τη διαδρομή μου. Έχω το Φιλιππησίους 4:13 στον σταυρό, έχω το Ιερεμίας 29:11 στον πήχη μου και έχω ένα λιοντάρι στον δεξί μου ώμο, γιατί είμαι Λέων. Γεννήθηκα στις 3 Αυγούστου».

Για το τι τατουάζ θα έκανε αύριο: «Αν έκανα νέο τατουάζ αύριο και δεν πονούσε, μάλλον θα έκανα ένα τριφύλλι, σαν το λογότυπο του Παναθηναϊκού, μαζί με ένα τρόπαιο ή κάτι τέτοιο. Αν έκανα ένα, αυτό θα ήταν μάλλον το επόμενο.

Όσο για το σημείο, ίσως κάπου στην κοιλιά ή στον κορμό. Σίγουρα έχω σκεφτεί να κάνω ένα τατουάζ που να αντιπροσωπεύει την παρουσία μου εδώ. Δεν σκοπεύω να φύγω σύντομα, αλλά νομίζω ότι ίσως έχω ακόμη πράγματα να προσθέσω σε αυτό το τατουάζ. Οπότε περιμένω.

Είχα πει στον εαυτό μου ότι τελείωσα, αλλά μου προσφέρει αυτή την αδρεναλίνη. Αγαπώ τα τατουάζ από μικρή ηλικία, όπως είπα, και αγαπώ την τέχνη. Οπότε μάλλον είμαι διατεθειμένος να κάνω άλλο ένα πολύ σύντομα».

Για το αν συλλέγει τέχνη στο σπίτι του: «Ναι, λίγο. Έχω πίνακες, έχω κάποια γλυπτά, ακόμα και γλυπτά σε φυσικό μέγεθος. Έχω μια ωραία μικρή συλλογή τέχνης που έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχω πολλά, αλλά πίσω στο σπίτι έχω αρκετά».