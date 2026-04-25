Παναθηναϊκός - Μύκονος: Ξεκούραση για Ναν ενόψει Βαλένθια και θεραπεία στο δεύτερο ημίχρονο
Με έξι παιχνίδια ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL το Σάββατο 25/4. O Παναθηναϊκός υποδεχόμεος την Μύκονο στο Telekom Center Athens άνοιξε την αυλαία.
Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού εν όψει του αγώνα, ενώ αντίθετα στην αποστολή του τριφυλλιού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν.
Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Κώστας Σλούκας περισσότερο για λογους συντήρησης.
Τέλος, ο Κέντρικ Ναν που αγωνίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο μόνο του ματς, δεν επέστρεψε στο ματς στο δεύτερο μέρος κι έμεινε να στα αποδυτήρια να κάνει θεραπεία για να προετοιμαστεί και να ξεκουραστεί για το Game 1 των Play Offs κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία.
