«Ενδιαφέρον της Μακάμπι για την απόκτηση του Στράζελ»

Μετά την επέκταση της συνεργασίας της Μακάμπι με τον Τζέιλεν Χορντ, η ομάδα του Τελ Αβίβ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ματιέ Στράζελ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ισραήλ.

Η Μακάμπι εφόσον δεν κατάφερε να περάσει στα play-in της EuroLeague αρχίζει και σχεδιάζει το ρόστερ της για την επόμενη χρονιά και ένα από τα ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα των «κίτρινων» είναι ο παίκτης της Μονακό.

Σημειώνεται πως ο Στράζελ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου για ακόμη έναν χρόνο, όμως λόγω των οικονομικών προβλημάτων που επικρατούν στον γαλλικό σύλλογο, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, όπως αρκετοί ακόμα παίκτες.

Ο Ματιέ Στράζελ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στη EuroLeague μετράει μ.ο 9.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά αγώνα, ενώ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της Μονακό στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στη Λε Μάν.

Η Μονακό πλέον στρέφει την προσοχή της στο Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague (28/04, 21:00, LIVE από το Gazzetta).