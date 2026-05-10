Ο Κεβάριους Χέιζ φέρεται να αποτελεί στόχο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ έχει κατατεθεί ήδη και επίσημη πρόταση.

Το όνομα του Αμερικανού σέντερ έχει κυκλωθεί από την «ομάδα του λαού» η οποία και έχει ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό της ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κλαρκ, η Μακάμπι έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και στην απόκτηση του Κεβάριους Χέις ενώ όπως ανέφερε το «ONE» έχει κατατεθεί ήδη και επίσημη πρόταση στον Αμερικανό!

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει, επίσης, ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η απόκτησή του, καθώς στο παιχνίδι έχει μπει και η Φενέρμπαχτσε, η οποία και παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του. Ο Χέις άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και η φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μονακό, έχοντας κατά μέσο όρο 6.4 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά 17:25 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα η Μακάμπι συνεχίζει τις επαφές με τον Κάρσεν Έντουαρντς όπως επίσης και με τον Ταμίρ Μπλατ για την ανανέωση του συμβολαίου του.