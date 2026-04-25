Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας με τον Τζέιλεν Χόρντ μέχρι το 2029.

Νέο συμβόλαιο για άλλα τρία χρόνια υπέγραψε ο Τζέιλεν Χορντ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η διοίκηση των Ισραηλινών ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Γάλλο πάουερ φόργουορντ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω το ταξίδι μου με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για άλλα τρία χρόνια», δήλωσε ο Τζέιλεν Χορντ στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

«Ο χρόνος μου εδώ ήταν εξαιρετικός και θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι κάθε μέρα, να γίνομαι καλύτερος και να βοηθήσω τη Μακάμπι να κερδίσει το ισραηλινό πρωτάθλημα και την Euroleague. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες και τη διοίκηση για την πίστη και την υποστήριξή τους σε μένα, και φυσικά όλους τους οπαδούς της Μακάμπι» συμπλήρωσε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή του Τζέιλεν Χορντ για τα επόμενα τρία χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι. Και πρόθσεσε: «Αυτό εκφράζει την επιθυμία μας να διατηρήσουμε το μεγαλύτερο μέρος του βασικού κορμού της ομάδας χωρίς να γίνουν αλλαγές».

Όσο για τον προπονητή της Μακάμπι Όντεντ Κάτας, επισήμανε: «Ο Τζέιλαν είναι μέρος της οικογένειάς μας και ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Αυτή είναι μια σημαντική και ουσιαστική δήλωση σχετικά με τη συνέχεια του συλλόγου. Από επαγγελματικής άποψης, όλοι γνωρίζουμε τις ικανότητες του Τζέιλεν και τι μας προσφέρει και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είναι μαζί μας».

Αξίζει να επισημανθεί πως δύο ομάδες έστειλαν προσφορές στον 27χρονο πάουερ φόργουορντ για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Ο λόγος για τη Φενέρμπαχτσε και τη Ντουμπάι, καθώς το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 600.000 δολαρίων.

Στη δεύτερη σεζόν του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τζέιλεν Χορντ στη Euroleague είχε 11.7 πόντους μέσο όρο (57.1% στα δίποντα, 30.4% στα τρίποντα και 86.4% στις ελεύθερες βολές), 7.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.