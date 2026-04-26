Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την δήλωση που έκανε ο Ζαν Μοντέρο ενόψει playoffs και εξηγεί ότι πρέπει να αποτελέσει το έξτρα κίνητρο στους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Να συμφωνήσουμε ότι ο Ζαν Μοντέρο αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της φετινής Euroleague; Τον παίκτη που έκανε αισθητή την παρουσία του στη διοργάνωση; Ότι δικαιωματικά πήρε το βραβείο του Rising Star; Ότι επίσης δικαιωματικά βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν έχοντας οδηγήσει την Βαλένθια στην 2η θέση της κανονικής περιόδου στην Euroleague;

Θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει όλα αυτά. Πράγματι ο Δομηνικανός γκαρντ ήταν από τα πρόσωπα της σεζόν στην Euroleague. Και ομολογώ ότι μου έκανε μεγάλη αίσθηση η δήλωση που έκανε μιλώντας στην ισπανική «As» ενόψει των Playoffs. Να υπενθυμίσω τι είπε γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχουν διαβάσει τη δήλωση του. Είπε, λοιπόν το εξής: «Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ!» Μάλιστα.

Σαφέστατα η Euroleague είναι απρόβλεπτη όπου τα ΠΑΝΤΑ μπορεί να συμβούν. Στην κυριολεξία όμως. Τα πάντα! Και ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό που είπε ο Μοντέρο. Στην τελική έχει και «πάτημα» να κάνει αυτήν την δήλωση από τη στιγμή που η Βαλένθια έχει κάνει το 2/2 φέτος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Όμως τι μπορεί να σκέφτονται ο Ναν, ο Λεσόρ, ο Γκραντ, ο Όσμαν, ο Χουάντσο και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαβάζοντας αυτήν την δήλωση από έναν ταλαντούχο 22χρονο ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στην Euroleague; Πόσο μπροεί να πληγώνει τον μπασκετικό τους εγωισμό από τη στιγμή που είναι παίκτες από το πιο ψηλό ράφι; Αν θέλετε την άποψή μου αυτή η δήλωση ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ αυτό που ήθελαν τη δεδομένη χρονική στιγμή στον Παναθηναϊκό. Το έξτρα κίνητρο. Το επιπλέον «μπουστάρισμα» ενόψει της σειρά των playoffs.

Δεν θα υπήρχε, έτσι και αλλιώς, το κίνητρο; Φυσικά και θα υπήρχε. Όμως είναι το αλατοπίπερο που χρειαζόταν. Πρέπει κάποιος μέσα από την ομάδα να εκτυπώσει αυτήν την δήλωση με μεγάλα μπολνταρισμένα γράμματα και να την τοιχοκολλήσει στα αποδυτήρια των «πρασίνων». Να φαίνεται. Να την βλέπουν οι παίκτες και να… γυρίζει το μάτι τους. Να μπαίνουν στα παιχνίδια με το μαχαίρι στα δόντια. Σαν να μην υπάρχει (που πραγματικά ΔΕΝ θα υπάρχει) αύριο μετά από αυτήν την σειρά.

Ακούγεται λίγο «φουστανέλα» αυτό που γράφω αλλά πέρα από το τακτικό κομμάτι, τα πλάνα του Άταμαν, την μπασκετική προετοιμασία των playoffs, τα plays στην επίθεση και οι κρυφοί «άσοι» που μπορεί να κρύβονται στα μανίκια του προπονητικού τιμ, το έξτρα κίνητρο (και μάλιστα εάν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο) είναι -πάντα- καλοδεχούμενο. Και ο Μοντέρο, άθελά του μάλλον, το έδωσε.

Από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουν στον Παναθηναϊκό την κρισιμότητα της σειράς. «Been there, done that» όπως λένε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αν μη τι άλλο οι «πράσινοι» έχουν την εμπειρία, τις παραστάσεις και την τεχνογνωσία από αυτά τα παιχνίδια. Το έχουν ξανακάνει. Η Βαλένθια, όχι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτούν, αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία.

Έλεγα και στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» ότι η εκκίνηση της σειράς θα είναι και η πιο σημαντική. Πάντα (ή σχεδόν πάντα) το πρώτο ματς είναι και το πιο κρίσιμο σε μια σειρά Playoffs. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ίσως και να είναι πολύ πιο σημαντική για δύο λόγους.

Πρώτον: Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού είναι άγνωστο το πώς θα ανταποκριθεί η Βαλένθια στην πίεση που θα υπάρχει έχοντας αρχίσει να παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Και από εκεί που είχε το αβαντάζ και τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στο Final Four, να πρέπει να διαχειριστεί πιθανό «come back».

Δεύτερον: Σε περίπτωση ήττας του Παναθηναϊκού, ναι μεν θα υπάρχει το «know how» στις τάξεις της ομάδας αλλά από την άλλη οι παίκτες των «πρασίνων» δεν έχουν την ίδια φρεσκάδα και τον ίδιο ενθουσιασμό με την Βαλένθια. Μην ξεχνάμε ότι η ισπανική ομάδα παίζει σε δαιμονιώδη ρυθμό, ανεβάζει το τέμπο και υπάρχει ερωτηματικό για το αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ακολουθήσει μέσα σε 48 ώρες ένα παιχνίδι τόσο γρήγορης και υψηλής έντασης.

Και είδαμε και κάτι στο ντέρμπι μεταξύ Βαλένθια-Ρεάλ στην «Roig Arena» το βράδυ του Σαββάτου. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ναι μεν έχασε σχετικά εύκολα με 14 πόντους διαφορά αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι άπαντες στην Βαλένθια έχουν εστιάσει στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Δεν πιέστηκαν να κερδίσουν και έδειχναν να κατεβάζουν ρυθμό στο τέλος. Άλλωστε το ότι δεν έπαιξαν τρεις παίκτες όπως οι Λόπεθ-Αροστέγκι, Πραντίγια και Μουρ δείχνει και το πόσο πολύ… αδιάφοροι ήταν γι’ αυτό το παιχνίδι (και ας ήταν ντέρμπι) και το πόσο πολύ έχουν εστιάσει στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.

