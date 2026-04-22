Μοντέρο: Rising star της Euroleague ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Εντυπωσιακά πράγματα κάνει φέτος ο Ζαν Μοντέρο με τη φανέλα της Βαλένθια, η οποία διαθέτει ένα γήπεδο-στολίδι και μπορείτε να το απολαύσετε στο θέμα του Gazzetta. Μετρά 13.7 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ ανά ματς με την ομάδα από την Ισπανία.
Οι φετινές επιδόσεις του είχαν σαν αποτέλεσμα να πάρει το βραβείο του Rising Star για τη σεζόν 2025-26. O point guard της Βαλένθια θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό στα playoffs της Euroleague σε μια σειρά που το πλεονέκτημα έδρας το έχουν οι Ισπανοί.
O Δομινικανός γράφει ιστορία αφού έγινε ο πρώτος παίκτης που κατακτά τον τίτλο του Rising Star τόσο στο Eurocup όσο και στη Euroleague. Η ομάδα του τερμάτισε στην 2η θέση στη regular season της διοργάνωσης, παίρνοντας απευθείας εισιτήριο για τα playoffs.
Jean Montero named the 2025-26 EuroLeague Rising Star 🏆— EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2026
The @valenciabasket guard becomes the first player to win both EuroLeague and @EuroCup Rising Star Honors
A debut EuroLeague season to be proud of for the Dominican 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/vnvvI8PNKe
