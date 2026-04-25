Μοντέρο για Παναθηναϊκό: «Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ!»

Ο Ζαν Μοντέρο εμφανίστηκε πολύ αισόδοξος για τη σειρά με τον Παναθηναϊκό στα Play Offs της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να έχουν πλεονέκτημα έδρας. Τα δύο πρώτα ματς της σειράς στην Ισπανία θα διεξαχθούν στις 28 και 30 Απρίλη αντίστοιχα.

Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε ως ο rising star της EuroLeague, αλλά και μέλος τη κορυφαίας πεντάδας της φετινής σεζόν και μίλησε για τη σειρά που θα ακολουθήσει.

Αναλυτικά

«Αν βγεις εκεί έξω και ανταγωνιστείς χωρίς να μένεις “κολλημένος” στο παρελθόν και στα παλιότερα λάθη, τότε ναι, πιστεύω ότι μπορούμε! Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ! Όλοι μπορούν να νικήσουν τον οποιονδήποτε στη EuroLeague» και συνέχισε αναφορικά με το μέλλον του: «Θα συζητήσω με την ομάδα, τους ατζέντηδες και όλους τους εμπλεκόμενους μετά το τέλος της σεζόν. Πάντως, είμαι χαρούμενος στη Βαλένθια και πάντα προσπαθώ για το καλύτερο.

Αν υπάρξει μία πραγματική ευκαιρία να παίζω (σ.σ. με την έννοια να ‘χει χρόνο συμμετοχής), τότε θα το σκεφτώ. Αν όχι τότε, δεν θα πάω».

Για τον Πέδρο Μαρτίνεθ ο Μοντέρο είπε: «Είναι πολύ σημαντικός επειδή μας δίνει αυτοπεποίθηση κι αυτό θέλει κάθε παίκτης. Πάντα μας σπρώχνει να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Εξωτερικά δείχνει πολύ απαιτητικός, αλλά αυτό είναι θετικό για τους παίκτες».