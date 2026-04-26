Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελεί το σημείο αναφοράς του Ολυμπιακού, όμως απέναντι στη Μονακό υπάρχει ένας παίκτης που είναι ο κρυπτονίτης του, ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, που έχει μία από τις πιο απαιτητικές αμυντικές αποστολές στην EuroLeague.

Αν υπάρχει ένα matchup που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη σειρά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό στα playoffs της EuroLeague, αυτό δεν είναι άλλο από τη μάχη του Σάσα Βεζένκοβ με τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ. Ο λόγος δεν γίνεται απλώς αναφορικά με το ποιος θα σκοράρει περισσότερο, αλλά με το πώς ο παίκτης των Μονεγάσκων βρίσκει τον τρόπο να περιορίζει τον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με το Hudl Instat, η ομάδα από το Μόντε Κάρλο ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με την 2η καλύτερη επίθεση (90.5 πόντοι), 2η σε PIR, 1η σε ασίστ (21) και 3η σε λιγότερα λάθη (10.8). Παράλληλα παίζει σε πολύ γρήγορο τέμπο, τρέχει στο γήπεδο, αλλά δεν χάνει τον έλεγχο χτίζοντας τον ρυθμό της από την άμυνά της με πειθαρχία.

Σε ένα ρόστερ που περιλαμβάνει τον κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς, Άλφα Ντιάλο, αλλά και τους αθλητικούς Μπεγκαρίν και Μπλόσομγκεϊμ, η Μονακό έχει την πολυτέλεια να παίξει άμυνες προσαρμοσμένες στον αντίπαλο. Όμως απέναντι στον Ολυμπιακό, το ερώτημα δεν είναι αν θα προσαρμοστεί, αλλά πώς. Τα τελευταία χρόνια, μία συγκεκριμένη τακτική έχει αποδειχθεί αποτελεσματική απέναντι στον Σάσα Βεζένκοβ, δηλαδή, ένας παίκτης αναλαμβάνει να τον μαρκάρει… παντού κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ.

Ο Μπλόσομγκεϊμ είναι αυτός που σηκώνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πιο δύσκολο κομμάτι της αποστολής απέναντι στον Βεζένκοβ. Όχι απλώς να τον μαρκάρει, αλλά να τον «βγάλει» τελείως από το παιχνίδι. Με αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιεί, το βλέμμα του είναι καρφωμένο αποκλειστικά στον παίκτη που έχει αναλάβει. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Μπλόσομγκεϊμ ακολουθεί τον Βεζένκοβ παντού, σε κάθε του βήμα, σε κάθε του προσπάθεια να κινηθεί χωρίς την μπάλα. Δεν του επιτρέπει να πάει προς το καλάθι, δεν του δίνει χώρο να σταθεί για ένα catch & shoot, δεν του αφήνει καν την ευκαιρία να λάβει μέρος στην επίθεση του Ολυμπιακού περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επιρροή του.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε τον Μάιο του 2025 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, όταν η Μονακό εφάρμοσε αυτό το πλάνο στον απόλυτο βαθμό. Ο Μπλόσομγκεϊμ ήταν διαρκώς κολλημένος πάνω του, κόβοντας κάθε πιθανή γραμμή πάσας και, κυρίως, κάθε κίνηση χωρίς την μπάλα το στοιχείο που κάνει τον Βεζένκοβ επικίνδυνο. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό με μόλις 7 πόντοι με 2/10 σουτ και 0/6 τρίποντα σε 33 λεπτά συμμετοχής, στη μοναδική του μονοψήφια επίδοση του Βούλγαρου φόργουορντ την περσινή σεζόν. Ένα παιχνίδι που αποτύπωσε με τον πιο καθαρό τρόπο πόσο αποτελεσματική μπορεί να γίνει αυτή η προσέγγιση, όταν εκτελείται με τέτοια συνέπεια.

Μάλιστα ο Μπλόσομγκεϊμ έχει τοποθετηθεί για τα μεταξύ τους μαρκαρίσματα στο παρελθόν: «Για μένα δεν είναι δύσκολο να μαρκάρεις τον Βεζένκοφ. Δεν είναι κακός παίκτης, απλά είναι ο τρόπος που παίζει. Δεν χρησιμοποιεί την μπάλα και δεν ντριμπλάρει. Δεν θα καθίσω να εξηγήσω την τακτική, αλλά αυτό που κάνουμε δεν μου κάνει δύσκολο το να μαρκάρω τον Σάσα, για να είμαι ειλικρινής. Στην πραγματικότητα μου αρέσει να τον μαρκάρω κάθε φορά που παίζουμε εναντίον τους. Είναι σπουδαίος παίκτης. Μερικές φορές παίζει εξαιρετικά, αλλά νομίζω ότι τις περισσότερες φορές θα κάνω τη δουλειά μου».

Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις φέτος στη regular season, οι Μονεγάσκοι έχουν πετύχει το δύσκολο 2/2 απέναντι στους Πειραιώτες. Δείγμα γραφής υπάρχει μόνο για το πρώτο παιχνίδι, καθώς στο δεύτερο ο Βεζένκοβ δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού. Εκεί παρά το γεγονός ότι ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν περιορίστηκε ιδιαίτερα με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην έδρα τους.

Στο τέλος της ημέρας, η σειρά έχει όλα τα φόντα να κριθεί στις λεπτομέρειες με πιο καθοριστική να αναμένεται να είναι αυτή η... μονομαχία. Θα καταφέρει ξανά ο Μπλόσομγκεϊμ να δυσκολέψει τόσο τον Βεζένκοβ ή ο σταρ του Ολυμπιακού θα βρει τον τρόπο να ξεφύγει; Μένει να φανεί.