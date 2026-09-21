Σύμφωνα με το σερβικό «Meridian Sport», η Μονακό αιτήθηκε να συμμετάσχει στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μονακό το... παλεύει! Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου έκανε αίτημα για τη συμμετοχή της στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο, που εξαιτίας του οικονομικού «κυκεώνα» στον οποίο έχει περιέλθει, θα αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία της Γαλλίας την ερχόμενη σεζόν, καθώς απορρίφθηκε η έφεσή της για τη συμμετοχή στην τρίτη, αιτήθηκε σύμφωνα με το σερβικό «Meridian Sport» να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της ABA League, χωρίς να υπάρχουν ακόμη οριστικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Ωστόσο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα, σχετικά με το αίτημα των Μονεγάσκων, οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.

Αναλυτικά η επιστολή της Μονακό:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τις πρόσφατες επαφές μας, καθώς και τις ειδικές κανονιστικές συνθήκες που αφορούν την αγωνιστική κατάσταση του συλλόγου για τη σεζόν 2026/2027, ζητούμε από τα αρμόδια όργανα της Adriatic Basketball Association να δώσουν προτεραιότητα σε μια ολοκληρωμένη νομική και κανονιστική αξιολόγηση σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης της Μονακό στη διοργάνωση ABA 2 League».