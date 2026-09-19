Το CNOSF απέρριψε και τη νέα έφεση της Μονακό να εξασφαλίσει θέση στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, με την ομάδα να... κατρακυλά στην πέμπτη.

Νέα αρνητική εξέλιξη για τη Μονακό, καθώς το Εθνικό Ολυμπιακό και Αθλητικό Συμβούλιο της Γαλλίας (CNOSF) απέρριψε και την τελευταία προσπάθεια της ομάδας να εξασφαλίσει θέση στη NM1, την τρίτη τη τάξει κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ.

Η απόφαση του CNOSF επικυρώνει ουσιαστικά την αρχική άρνηση για τη συμμετοχή της Μονακό στη διοργάνωση και αφήνει την ομάδα με ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης. Η γαλλική ομοσπονδία (FFBB) πήρε θέση υπέρ της απόφασης, εξηγώντας πως το βασικό ζήτημα αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Συγκεκριμένα, η FFBB σημείωσε πως ο διαμεσολαβητής του CNOSF διατήρησε «σοβαρές αμφιβολίες» σχετικά με την αξιοπιστία της οικονομικής κατάστασης των Μονεγάσκων.

Η διοίκηση της Μονακό έχει πλέον στη διάθεσή της 15 ημέρες προκειμένου να αντιδράσει στην πρόταση του CNOSF και να προσφύγει στη συνέχεια στο Διοικητικό Δικαστήριο. Πρόκειται για την τελευταία διαθέσιμη δικαστική οδό που μπορεί να ακολουθήσει ο σύλλογος προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει δικαστική ανατροπή των δεδομένων, η Μονακό κινδυνεύει να χάσει το επαγγελματικό της καθεστώς και να οδηγηθεί στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ, με τη συμμετοχή της να περιορίζεται στην 5η κατηγορία.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη για μία ομάδα που επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία της Γαλλίας το 2015 και έκτοτε κατέκτησε το Basketball Champions League και το EuroCup, ενώ έφτασε δύο φορές μέχρι το Final Four της EuroLeague, ενώ σε εγχώριο επίπεδο, η ομάδα πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα Γαλλίας.