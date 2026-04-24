Τα τέσσερα ζευγάρια έχουν ένα κοινό στοιχείο, που αναμένεται να φανεί αν θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην post season. Ουσιαστικά, η μία από τις δύο ομάδες έχει ήδη κάνει το 2/2 απέναντι στην αντίπαλό της στην κανονική περίοδο δίνοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον στις σειρές που επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Η Μονακό που είναι και η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το πανόραμα, κουβαλάει αυτό το θετικό σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας φύγει νικήτρια και από τα δύο ματς της regular season. Τόσο στο Πριγκιπάτο (81-80), όσο και στο ΣΕΦ (92-87), οι Μονεγάσκοι βρήκαν τον τρόπο να επιβληθούν, δείχνοντας εν μέρει έχουν βρει «κουμπί» απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Το ίδιο ισχύει και για τη Βαλένθια που έχει αποτελέσει την αχίλλειο πτέρνα του Παναθηναϊκού φέτος. Οι Ισπανοί όχι μόνο νίκησαν δις, αλλά το έκαναν με εμφατικό τρόπο, ειδικά στο 102-84 της Ισπανίας και με 79-89 στο Telekom Center, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο matchup για τους «πράσινους».

Ακόμα ένα ζευγάρι με παρόμοια ιστορία είναι αυτό της Ζάλγκιρις με τη Φενέρμπαχτσε. Οι Λιθουανοί επικράτησαν και στα δύο παιχνίδια με 82-92 εκτός έδρας και 84-81 εντός, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ακόμα κι αν θεωρητικά δεν ξεκινούν ως φαβορί.

Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει το απόλυτο απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με δύο νίκες, 92-83 εντός έδρας και με 74-75 εκτός παίζοντας μάλιστα και με δυσκολίες σε γήπεδα κεκλεισμένων των θυρών.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν έχει πραγματική σημασία αυτό το 2/2. Η ιστορία λέει πως τα Play Offs είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη, άλλη πίεση, άλλες προσαρμογές μένει να φανεί τι ισχύει.