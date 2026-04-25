Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια δήλωσε συμμετοχή στο ΝΒΑ Draft και δείχνει έτοιμος να αφήσει τη Βαλένθια και να ανταποκριθεί στην πρόκληση.

Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, ο Σέρχιο ντε Λαρέα της Βαλένθια αποφάσισε να συμπεριλάβει το όνομά του στο ΝΒΑ Draft του 2026. Ουσιαστικά θα διερευνήσει τις επιλογές του και ανάλογα με τα μηνύματα που θα λάβει, να συνεχίσει προς την επιλογή του ή να αποσυρθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, ο παίκτης της Βαλένθια δηλώνει συμμετοχή με πρόωρη είσοδο για την ηλικία του, μια εθελοντική διαδικασία κατά την οποία ένας παίκτης δηλώνει συμμετοχή στο Draft πριν φτάσει στην ηλικία που τον καθιστά αυτόματα επιλέξιμο (22 ετών).

Στην περίπτωση του Ντε Λαρέα, το κάνει στα 20 του χρόνια, εξερευνώντας έτσι μια διαδρομή που δεν ακολούθησε πέρσι, όταν επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Βαλένθια μέχρι το 2028. Σε αντίθεση με τον Μπάμπα Μίλερ (22 ετών και αυτόματα επιλέξιμος λόγω ηλικίας), ο Ντε Λαρέα μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει την υποψηφιότητά του αν οι επιλογές και τα μηνύματα που λαμβάνει δεν τον ικανοποιούν. Παρών θα είναι και ο Αδάι Μάρα, που δήλωσε συμμετοχή παρότι είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί ακόμη έναν χρόνο στο Μίσιγκαν.

Ο Ισπανός πλέι μέικερ και ένα από τα μεγαλύτερα μελλοντικά ταλέντα του ισπανικού μπάσκετ συνδέεται με επιλογή στον δεύτερο γύρο του Draft, κάτι που δεν θα του εξασφάλιζε εγγυημένο συμβόλαιο. Η φιλοδοξία, φυσικά, είναι να βρεθεί στον πρώτο γύρο, που εγγυάται συμβόλαιο rookie, όμως ο παίκτης θέλει να εξετάσει το ενδιαφέρον που ενδέχεται να έχει προκαλέσει σε κάποια ομάδα του NBA.

Πλέον, ο Ντε Λαρέα έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Ιουνίου, δηλαδή 10 ημέρες πριν την τελετή του Draft, για να διατηρήσει ή να αποσύρει το όνομά του, ανάλογα με τις προοπτικές του. Πέρσι είχε ήδη εξετάσει αυτή την κίνηση, αλλά τελικά δεν δήλωσε συμμετοχή μετά τη συμφωνία με τη Βαλένθια. Αυτή τη φορά, ο Ντε Λαρέα αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα.