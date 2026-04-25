Η Μπαρτσελόνα ήδη σχεδιάζει το ολικό της rebuilt για τη νέα σεζόν και με τα ονόματα που αναμένεται να συμπληρώσουν το ρόστερ και με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο, το πλάνο φαντάζει αισιόδοξο.

Η Μπαρτσελόνα καλείται να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό από τα Play Offs της EuroLeague από την Μονακό και να κοιτάξει το μέλλον της, το οποίο προμηνύεται πολλά υποσχόμενο δεδομένου του πλάνου που έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνεται πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο ψηλός μέσος όρος ηλικίας των Μπλαουγκράνα και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν μέσα στη σεζόν έχουν θέσει ερωτηματικά γύρω από τον μελλοντικό σχεδιασμό, ο οποίος ωστόσο δείχνει μία αισιοδοξία. Με ενορχηστρωτή τον Τσάβι Πασκουάλ στην άκρη του πάγκου μέχρι και το 2028, αλλά και την πολλή δουλειά που έχει πέσει στο... παρασκήνιο με στόχο την σωματική και την πνευματική ανάταση του ρόστερ.

Όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μάικ Τζέιμς στον οποίο προσφέρει ένα διετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα από την πλευρά της δείχνοντας διάθεση να ενισχυθεί περαιτέρω ποιοτικά φαίνεται πως δίνει τα «ρέστα της» για τον Μάικ Τζέιμς, καθώς είναι ένας παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου που μπορεί να τη βοηθήσει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τροπαίου της Euroleague, ενώ έχει και άριστη σχέση με τον Τσάβι Πασκουάλ από τη συνύπαρξή τους στον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, οι Καταλανοί ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Τζος Νίμπο από την Αρμάνι Μιλάνο ενόψει της σεζόν 2026-27, προσφέροντας διετές συμβόλαιο με στόχο να ενισχύσουν την frontline τους. Στο ίδιο μήκος κινούνται και για τον Μόουζες Ράιτ αποτελεί που αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό στόχο για της ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ενόψει της επόμενης σεζόν με τις περιπτώσεις των δύο ταλαντούχων σέντερ να θεωρούνται «κλεισμένες» σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ.

Επόμενος στόχος για την Μπαρτσελόνα είναι η ενίσχυσή της στις θέσεις των φόργουορντ με πρώτο στόχο να είναι ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει σεζόν εκτόξευσης, ωστόσο κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη η επίτευξη κάποιας συμφωνίας λόγω των οικονομικών απαιτήσεων. Να τονιστεί, πως και το όνομα του καλύτερου αμυντικού της φετινής σεζόν, Άλφα Ντιάλο, έχει πέσει στο τραπέζι, με τους παίκτες της Μονακό να αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικούς στόχους συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναμένεται να αποχωρήσουν από το Μόντε Κάρλο και να αναζητήσουν αλλού το μέλλον τους.