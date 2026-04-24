Η Μονακό θα είναι τελικά η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Play Offs και το Gazzetta παραθέτει το προφίλ της ομάδας του Πριγκιπάτου.

Η Μονακό είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει για ακόμη μια φορά ο Ολυμπιακός στα Play Offs της EuroLeague, με σκοπό να επαναλλάβει τα όσα έκανε το 2022 και να την πετάξει εκτός συνέχειας, παίρνοντας εκείνος την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.

Η αλήθεια είναι πως η σεζόν ξεκίνησε διαφορετικά για την Μονακό και αλλιώς πηγαίνει τώρα, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να αρχίζει με όνειρα για να φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά τα προβλήματα να την καταβάλλουν. Τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετώπιζε η Μονακό δεν της επέτρεψαν να έχει μια… νορμάλ σεζόν.

Αρχικά απαγορεύτηκαν οι μεταγραφές, ενώ στην συνέχεια οι πληρωμές έμειναν πίσω, με τον Βασίλη Σπανούλη να αποχωρεί, μαζί με όλο του το επιτελείο. Η Μονακό από την άλλη δεν κινήθηκε για την απόκτηση κάποιου άλλου προπονητή, με τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι να αναλαμβάνει τα ηνία και το δύσκολο έργο να την οδηγήσει.

Το ντεμαράζ των τριών νικών στο τέλος της κανονικής διάρκειας έφεραν την Μονακό στο Play In, εκεί όπου μπορεί να μην κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, όμως αυτό της Μπαρτσελόνα δεν αποδείχθηκε ανυπέρβλητο, με αποτέλεσμα οι Μονεγάσκοι να πάρουν την 8η θέση.

To 14-5 που είχε στην έδρα της (15-5 αν λάβουμε υπόψιν και το ματς με την Μπαρτσελόνα) δείχνει μια ομάδα που στο σπίτι της είναι δυνατή, όμως με μόλις 10 παίκτες επί του παρόντος στο ροτέισιον, μόνο εύκολο δεν θα είναι το έργο της απέναντι στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, εκτός μετρά 8-11.

Ο Μάικ Τζέιμς και οι άλλοι του ρόστερ

Ο Μάικ Τζέιμς είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα στα δύσκολα. Εόναι εκείνος που έχει ανεβάσει επίπεδο την Μονακό και την έχει βάλει στον μπασκετικό χάρτη, όντας ο απόλυτος ηγέτης της. Το αποδεικνύει και φέτος άλλωστε με τους σχεδόν 17 πόντους και τις 6.5 ασίστ.

Ντιάλο και Οκόμπο είναι εκείνοι που κάνουν την περισσότερη δουλειά στην περιφέρεια, με τον Ντιάλο να είναι το απόλυτο αμυντικό πολυεργαλείο, όπως αποδεικνύει και το βραβείο που κατέκτησε, ενώ ο Στράζελ δίνει ενέργεια, κυρίως ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Μπλόσομγκεϊμ είναι ο παίκτης που κάνει όλες τις δουλειές στην άμυνα κοντά στο καλάθι, ενώ ο πολύπειρος Ντάνιελ Τάις είναι επίσης μια σημαντική λύση σε αυτό το κομμάτι.

Θετικό για τον Ολυμπιακό ότι οι παικταράδες Νίκολα Μίροτιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς είναι εκτός με τραυματισμό πάντως...

Guard Έλι Οκόμπι 0 Τέρι Τάρπεϊ 22 Νεμάνια Νέντοβιτς 26 Μάθιου Στράζελ 32 Μάικ Τζέιμς 55 Forward Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ 4 Άλφα Ντιάλο 11 Τζουχάν Μπεγκαρίν 23 Center Ντάνιελ Τάις 10 Κεβάριους Χέιζ 13 Νίκολα Μίροτιτς 33

Το απόλυτο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Μονακό έχουν χαρίσει μπόλικες συγκινήσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς από το 2021-2022, όταν και η Μονακό βρέθηκε στην EuroLeague, έχουν αναμετρηθεί δύο φορές σε Final Four και άλλη μια σε σειρά Play Offs, με την φετινή να είναι η δεύτερη.

Φέτος πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με την κανονική διάρκεια, η Μονακό αποτέλεσε έναν μεγάλο πονοκέφαλο, καθώς πήρε δύο φορές τη νίκη κόντρα στους Ερυθρόλευκους.

Στο δεύτερο ματς ηττήθηκε στις λεπτομέρειες ο Ολυμπιακός με 81-80, ενώ στο πρώτο, στο ΣΕΦ μάλιστα, η Μονακό είχε επικρατήσει με το επιβλητικό 68-78.

Σε γενικές γραμμές η Μονακό δεν είναι ομάδα που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, όπως δείχνει και το 10-7 που τρέχει η ομάδα του Πριγκιπάτου από το 2021 και μετά.

Τα προβλήματά της όμως την έχουν αφήσει ελλιπή, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης φέτος, να μπορεί να κάνει τη δουλειά και να περάσει στο Final Four.

