Δείτε τις αντιδράσεις των συμπαικτών των Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ για τη συμμετοχή τους στις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague.

Μεγάλη αναγνώριση για τον Ολυμπιακό και τη φετινή του πορεία στην κανονική περιοδο της Euroleague, καθώς η διοργανώτρια αρχή συμπεριέλαβε τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στην καλύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν.

Ενώ στη δεύτερη βρέθηκε και τρίτος «ερυθρόλευκος». Ο λόγος για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Χρήστος Μπαφές ανέλαβε την ανακοίνωση των σημαντικών διακρίσεων με τους τρεις παίκτες να αποθεώνονται από τους συμπαίκτες τους για το σπουδαίο τους επίτευγμα.

Δείτε το βίντεο με τις αντιδράσεις