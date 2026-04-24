Ντιάλο: Παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού
Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, ο Άλφα Ντιάλο αναδείχθηκε ως ο καλύτερος αμυντικός της σεζόν στην Euroleague.
Πριν από την αναμέτρηση για το Play In απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο Αμερικανός φόργουορντ παρέλαβε το αντίστοιχο βραβείο.
Φέτος έχει κατά μέσο όρο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 13.9 μονάδες στο PIR.
🔐 Locked and loaded, ready for another playoff run.— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
Alpha Diallo earned Defensive Player of the Season, leaving his mark on that end of the floor. pic.twitter.com/PSvdTtdfac
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.