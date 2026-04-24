Πριν από το τζάμπολ του αγώνα Μονακό-Μπαρτσελόνα, ο Άλφα Ντιάλο παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν.

Πριν από την αναμέτρηση για το Play In απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο Αμερικανός φόργουορντ παρέλαβε το αντίστοιχο βραβείο.

Φέτος έχει κατά μέσο όρο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 13.9 μονάδες στο PIR.