Εuroleague: Αμυντικός της σεζόν ο Ντιαλό
Είναι εκ των πυλώνων της Μονακό τα τελευταία χρόνια, συνεισφέροντας και στις δυο μεριές του παρκέ. Και ειδικά στην άμυνα ξέρει να... κλειδώνει τους αντιπάλους του ο Άλφα Ντιαλό.
Ο περιφερειακός των Μονεγάσκων αναδείχθηκε αμυντικός της σεζόν στη Euroleague για τις επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Τρίτος στην ψηφοφορία ο Γουόκαπ και πέμπτος ο Γκραντ.
Φέτος ο Ντιαλό μετρά 1.3 κλεψίματα, 0.5 τάπες, αλλά και 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά παιχνίδι, αναλαμβάνοντας συχνά πυκνά τις πιο δύσκολες αποστολές, παίρνοντας το μαρκάρισμα του κορυφαίου περιφερειακού παίκτη των αντιπάλων.
O Δημήτρης Διαμαντίδης έχει πάρει τις περισσότερες φορές το συγκεκριμένο βραβείο στο παρελθόν, αφού έχει αναδειχθεί αμυντικός της σεζόν σε 6 περιπτώσεις. Πίσω του οι Κάιλ Χάινς και Έντι Ταβάρες που έχουν από τρία.
Alpha Diallo is your 2025–26 EuroLeague Best Defender! 🏆 @ASMonaco_Basket forward was excellent on the defensive end all season long 🔒#EveryGameMatters pic.twitter.com/I34EnhpWXD— EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2026
